“حققنا هدفنا من التحضيرات ورغبة الجدد في التألق أدهشتني”

مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل يكشف:

عبر مدرب مولودية الجزائر، باتريس بوميل، عن سعادته الكبيرة بالأجواء السائدة في تربص الفريق، المقام بمدينة رين الفرنسية، حيث استحسن الظروف التي وضعتها إدارة المركب تحت تصرف المولودية، بالإضافة إلى تجاوب اللاعبين الإيجابي مع حجم العمل، كما تحدث عن الرغبة الشديدة التي تحذو اللاعبين لنيل اللقب، وتقديم كل شيء من أجل الفريق.

وقال بوميل، في حوار له خص به الصفحة الرسمية للفريق: “اخترنا هذا المركب لأنه يتوفر على كل الشروط، هندسته تحسسك بأنك في المنزل، وهذا الأهم، الروح القوية بين اللاعبين هي الأهم في فريق كرة القدم، وهذا ما رأيته وسعدت به”.

وتحدث التقني الفرنسي عن اللاعبين الجدد قائلا: “الانتدابات جيدة جدا، تحدثت على انفراد مع كل المستقدمين، ما أدهشني هو الرغبة والسعادة الكبيرة التي رأيتها في أبطال إفريقيا (يقصد بلايلي وبلعمري)، رغم لعبهم في المستوى العالي، لكن تحس رغبتهم في التألق هذا الموسم، وهو ما أراحني خاصة بإمكانياتهم الكبيرة، التشكيلة قوية هذا الموسم، دفاعيا هناك الخبرة، وسط الميدان شرس والهجوم قوي تقنيا وتهديفا”.

وبخصوص التحضيرات، أضاف بوميل: “سطرنا برنامجا طبقناه بصفة كاملة، تجاوب اللاعبين مع حجم العمل أراحني كثيرا وهذا ما كنت أريد الوصول إليه، صححنا العديد من الأخطاء التي عانينا منها الموسم الماضي خاصة على مستوى الهجوم، الآن أصبحنا نخلق العديد من الفرص، وهناك تنوع في طريقتنا، لا يهمني التحضير بقدر ما يهمني التجاوب الذي كان إيجابيا جدا وأنا فخور بأشبالي”.

وعاد بوميل للحديث عن الموسم الماضي موضحا: “الموسم الماضي، حققت هدفي باحتلال المرتبة الثالثة، رغم أنه كان باستطاعتنا تقديم الأفضل، عانينا من الغيابات ونقص الثقة، وهو ما جعلنا نجد صعوبة في الفوز حتى على متذيل الترتيب، هذا الموسم لا نريد تكرار نفس السيناريو، سنتعامل مع كل لقاء بجدية، رغم معرفتنا بما سيقابلنا هئا الموسم ورغبة كل الفرق بالفوز على المولودية”.

وعرج بوميل على قراراه بالحفاظ على مرزوقي، وقال: “من الصعب العودة بعد الإصابة في الأربطة المعاكسة، مرزوقي مهاجم قناص يخلق الكثير من الفرص وهو حيوي، عندما تشاهده كيف يتدرب، تدرك أن اللاعب يريد تقديم كل شيء، وخلال اللقاءات الودية منحنا العديد من الحلول في الشق الهجومي بفضل طريقته وحسن تموقعه.. وهذا ما كنا نفتقده الموسم الماضي بعد إصابته”.

وحول رأيه في مستقبل الفريق في البطولة، أضاف: “الآن، لا يهمني أي فريق في الجزائر، إمكانيات المولودية هذا الموسم تجعلني أفكر فقط في تشكيلتي، لأنها لو تكون في يومها لن يوقفها أحد، المولودية دائما هدف الفرق الأخرى، ولقاء حياتهم.. لذلك سأركز فقط مع الفريق”.

وبخصوص أنصار الفريق “الشناوة” وغيابهم عن افتتاح البطولة، أشاد بوميل بعشاق الفريق قائلا: “جمهور المولودية علامة مسجلة، ما فعلوه سابقا في تحضيراتنا الأسبوع الماضي يشعرك بالفخر، الجدد اندهشوا مما فعلوه في لقاء ودي فقط، نريد إسعادهم وإفراحهم. وهذا ما نصبو إليه، أما عن اللعب دون جمهور، فيمكن أن يكون إيجابيا للتركيز على الكرة فقط، لكن مع الأنصار، شيء سلبي، لأنك ستخسر داعما مهما للفريق، خاصة مع التشكيلة التي نحوزها هذا الموسم”.