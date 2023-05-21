حقنة مخدرة من “الهيرويين” تتسبب في وفاة شابة بالعاصمة!

صديقتها حقنتها بجرعة مضاعفة لتخفيف أعراض الإدمان

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأحد، شابة في العقد الثالث من العمر، بجناية التسميم وجنحة تسليم مخدرات بطريقة غير شرعية للغير، وحيازة مخدرات قصد البيع بطريقة غير شرعية، عقب تورطها في مقتل شابة أخرى بعد منحها جرعة مضاعفة من مخدر “الهيرويين” بحجة تخفيف أعراض الإدمان عنها.

ملابسات الملف حققت فيها عناصر الشرطة القضائية بباب الواد بعد بلاغ تلقته من مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد لمين دباغين شهر نوفمبر الفارط، حول وفاة شابة في ظروف غامضة، واستندت التحقيقات الأمنية إلى تقرير الطبيب الشرعي بعد تشريح الجثة والذي أفضى إلى أن وفاة الضحية كانت نتيجة استهلاك مادة مخدرة بكميات مضاعفة تسببت في توقف ضربات القلب. من جهة أخرى كشفت التحريات الأمنية لاحقاً أن الضحية كانت برفقة صديقتها قبل وفاتها بلحظات، حيث وجهت لها أصابع الاتهام بعد العثور على كميات معتبرة من المخدرات الصلبة، كانت موجهة للبيع، إلى جانب مبالغ مالية من عائدات الترويج بمنزلها.

وكشفت عملية الاستجواب الأمني بعد توقيف المشتبه فيها، أن الأخيرة كانت رفقة الضحية قبل وفاتها بمنزلها، كما اعترفت المتهمة أن صديقتها تعودت على استهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة لدرجة الإدمان، وقد وجدت صعوبة كبيرة في الاقلاع عنها، قبل أن تقترح حقنها بمادة مكونة من مسحوق الهيروين وأدوية مصنفة بخانة المهلوسات، لمساعدتها على تجاوز أعراض الإدمان الذي تعاني منه منذ فترة طويلة، وعجزها عن الخضوع للعلاج من أجل الاقلاع عنه، وهي التصريحات التي تراجعت عنها خلال الجلسة أمس، وأشارت إلى أن الضحية من قامت بحقن نفسها على مستوى الذراع، فيما حاولت هي سابقا مساعدتها نظرا لتدهور حالتها النفسية والصحية، كما تمسكت المتهمة بإنكار ضلوعها في جريمة قتل رفيقتها. وأشار النائب العام أثناء مرافعته إلى خطورة الوقائع، وعواقب تعاطي الممنوعات، مشيرا إلى أنها سبب رئيسي لانتشار وتفشي الجريمة بالمجتمع، والتمس توقيع عقوبة المؤبد في حق المتهمة.