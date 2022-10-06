حقنة مضاد حيوي تقتل شقيقتين داخل صيدلية!
توفيت شقيقتان مصريتان بعد تلقيهما حقنة مضاد حيوي داخل إحدى الصيدليات دون أن تخضعا لاختبار قبل الحقن.
وعليه، تلقى قسم شرطة “مينا البصل” بلاغا من والدة الطفلتين “إيمان وسجدة” تتهم فيه صاحبةَ صيدلية، وعاملةَ بها، بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارا بالصيدلية.
لا حول ولا قوة الا بالله
اثر حقنه عن طريق الخطأ فى صيدلية
وفاه الطفلتين الأخوات
ايمان محمد محمود النجار
وسجده محمد محمود النجار
اللهم اربط على قلب والديهما
نخلي بالنا محدش ياخد حقن في الصيدليات بدون اختبار ولازم استشارة دكتور pic.twitter.com/zaxixhnH2k
— ramadan kamal (@ramadn_2) October 5, 2022
وقالت الأم في التحقيقات إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار منزلها بمنطقة بشائر الخير لصرف وصفة علاج للطفلتين، حيث كانتا تعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.
وأشارت الأم إلى أن الصيدلانية وصفت عقارا بديلًا للمكتوب بالوصفة، إلا أنها حاولت أن تبحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتاها العلاج البديل، وفق موقع “مصراوي”.
قولنا مرارا وتكرارا التمريض ليست صنعة
المهارات التمريضية يا تتعلموها وتمارسوها بشكل صحيح يا اما بلاش
طفلتين ايمان وسجدة توفوا بسبب حقنة مضاد حيوي خدوها داخل صيدلية في اسكندريه
ما بالك بقى باكاديميات التمريض الخاصه واللي واخدين التمريض صنعة واللي بيساعدوا بجهل pic.twitter.com/DB5C8EPxo3
— Mohamed Galal (@OfficialGalal) October 5, 2022
وكشفت الأم، أن العاملة داخل الصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير “مضاد حيوي” دون أن تجري لهما اختبارا قبل الحقن، فشعرتا بإعياء شديد نُقلتا على إثره للمستشفى، حيث فارقتا الحياة على الفور.
وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة “مينا البصل”، وألقي القبض على صاحبة الصيدلية وعاملتين بها، والتحفظ على الصيدلية.
وقالت النائبة إيرين سعيد من خلال بيان عاجل لرئيس مجلس النواب، إنه عند التحقيق في القضية وُجد أن من أعطى الحقنة للشقيقيتن لا ينتمي إلى مهنة الصديلية، وفق موقع ” صدى البلد”.