حقنة مضاد حيوي تقتل شقيقتين داخل صيدلية!

توفيت شقيقتان مصريتان بعد تلقيهما حقنة مضاد حيوي داخل إحدى الصيدليات دون أن تخضعا لاختبار قبل الحقن.

وعليه، تلقى قسم شرطة “مينا البصل” بلاغا من والدة الطفلتين “إيمان وسجدة” تتهم فيه صاحبةَ صيدلية، وعاملةَ بها، بالتسبب في وفاتهما إثر تلقيهما عقارا بالصيدلية.

وقالت الأم في التحقيقات إنها ذهبت إلى صيدلية بجوار منزلها بمنطقة بشائر الخير لصرف وصفة علاج للطفلتين، حيث كانتا تعانيان من ارتفاع في درجة الحرارة وبرد.

وأشارت الأم إلى أن الصيدلانية وصفت عقارا بديلًا للمكتوب بالوصفة، إلا أنها حاولت أن تبحث عن العلاج الأصلي فلم تجده، فاضطرت للعودة إلى الصيدلية لتلقي ابنتاها العلاج البديل، وفق موقع “مصراوي”.

وكشفت الأم، أن العاملة داخل الصيدلية حقنت ابنتيها بالعقاقير “مضاد حيوي” دون أن تجري لهما اختبارا قبل الحقن، فشعرتا بإعياء شديد نُقلتا على إثره للمستشفى، حيث فارقتا الحياة على الفور.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة “مينا البصل”، وألقي القبض على صاحبة الصيدلية وعاملتين بها، والتحفظ على الصيدلية.

وقالت النائبة إيرين سعيد من خلال بيان عاجل لرئيس مجلس النواب، إنه عند التحقيق في القضية وُجد أن من أعطى الحقنة للشقيقيتن لا ينتمي إلى مهنة الصديلية، وفق موقع ” صدى البلد”.