“حقنة هتلر” تثير الجدل في مصر ووزارة الصحة تعلّق

حذرت وزارة الصحة المصرية من استعمال حقنة طبية لعلاج “نزلات البرد”، تم تداولها باسم “حقنة هتلر”، بعد أنباء عن تسببها في وفاة شخص وهو ما أحدث جدلا كبيرا.

وحذرت وزارة الصحة المصرية مـن استخدام الحقنـة المستخدمة في علاج نزلات البرد والتي يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج البرد أو “حقنة هتلر”.

وأوضحت الصحة أن تلك الحقنة تتكون من ثلاثة مكونات هي مضاد حيوي، كورتيزون، مسكن للآلام.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن “حقنة هتلر” عبارة عن تركيبة من مضادات حيوية مع فيتامينات يتم استخدمها دون وصفات طبية، محذرا من خطورة هذه الحقنة، قائلا: “أي حقنة قد تؤدي إلى هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب ثم الوفاة”.

وقالت الدكتورة مها غانم رئيسة قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، إن “حقنة هتلر” عبارة عن خليط من مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن، مشيرة إلى أنها قد تسبب “الموت السريع لأصحاب الأمراض المزمنة بشكل خاص”.

ووصفت غانم الحقنة بأنها “ملعونة”، مشيرة إلى أنها تنتشر داخل المناطق الشعبية والريف بأسماء متعددة منها حقنة البرد، وحقنة هتلر، وحقنة ثلاثة في واحد، وحقنة التركيب.