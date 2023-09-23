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الجزائر
أكدت وجود تلاعب.. الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تطمئن:

حقن الأنسولين سليمة ولا خطر على المرضى

كريمة خلاص
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حقن الأنسولين سليمة ولا خطر على المرضى

طمأنت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المواطنين والصيادلة بخصوص سلامة حقن الأنسولين السريعة “نوفو فليكس بان” لشركة “نوفونورديسك” الدانماركية المعبأة في أقلام بسعة 100 ملل وفي علب تتوفر على 5 أقلام. وأفادت الوكالة في بيان لها يوم السبت اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه لا وجود لأي خطر للمنتج على الصحة العمومية وأن الأمر يتعلق بحالة معزولة سجل بها “تلاعب” طوعي بالتغليف.

وأضافت الوكالة أن التحقيقات الأولية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أثبتت أن تعبئة علبتين من منتج “نوفو رابيد فليكس” من الحصة المعنية بالذكر تحمل رقم MT67P27 وضعت بها خمسة أقلام أنسولين للمنتج “نوفورابيد فليكس بان” و 5 أقلام “أبيدرا سولو ستار” لمخبر صيدلاني آخر.

وفي سياق ذي صلة، أكدت الوكالة أنها طالبت المؤسسة الصيدلانية باستكمال جميع المعلومات اللازمة من أجل الوقوف والتأكد من حدوث تزوير أو لا. وركّزت الوكالة في بيانها أنّ الحصة الإنتاجية محل تبليغ تم الإفراج عنها من قبل مصالح الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية وفقا للتنظيمات والقوانين المعمول بها في هذا الإطار.

للتذكير فقد أحدثت المعلومات المتداولة بوجود أنسولين “مغشوش” في الأسواق حالة قلق في أوساط المرضى واستنفار وسط الصيادلة، حيث طالبت العديد من الجمعيات والخبراء من السلطات الصحية تحديد نوعية الخطر وإذا ما كان يتعلق بغش في جودة المنتج أو المسار الإداري لتسويقه في بلادنا.

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