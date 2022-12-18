حقن الدم في الجسم بطريقة عشوائية قد يسمّم ويقتل

نصف الأطباء يلجؤون إليه لعلاج "الأنيميا"

حذّر مختصون وخبراء من اللّجوء المفرط لبعض الأطباء إلى عمليات حقن الدم لمرضى فقر الدم، نظرا لما تسبّبه من مخاطر صحية قاتلة ومسمّمة في بعض الأحيان وذلك في ظل وجود بدائل علاجية أخرى يمكن أن تفي بالغرض وبالنظر أيضا إلى الأزمة الحاصلة في بنوك الدم التي تعاني نقصا فادحا في هذا المنتج الحيوي.

وفي هذا السياق أفاد البروفيسور عصام فريقع رئيس مركز علم الدم وحقن الدم بمستشفى مصطفى باشا الجامعي ورئيس المجلس العلمي الوطني للدم أنّ الكثير من المصابين بنقص الحديد وفقر الدم يجهلون ذلك وهو ما يؤثر على حياتهم ونشاطهم اليومي وأنّهم لا يكتشفون ذلك إلا عند بلوغ مراحل حرجة جدا.

بنوك الدم تعاني وحقن الدم ليس الحل

وأضاف المختص، خلال يوم تكويني نظمه مخبر “حكمة” لفائدة الإعلاميين تناول مشكل نقص الحديد في الجسم، أنّ هذا الأخير سبب رئيسي للإصابة بفقر الدم، حيث يقف وراء 50 بالمائة من الإصابات، كما أنّه يفتك بقرابة 33 بالمائة من النساء و40 بالمائة من الحوامل وكذا 42 بالمائة من الأطفال، وهو أيضا تاسع سبب للوفاة.

وقال عصام فريقع أنّ بنوك الدم تعاني كثيرا في تأمين الدم للمرضى من ضحايا حوادث المرور أو بعض المصابين بالسرطان وأمام هذا الوضع من الأفضل علاج مرضى فقر الدم بمختلف الأدوية الأخرى المتاحة على غرار الأدوية الفموية والحقن، وذلك قبل أن تصل النسبة مستويات دنيا يصبح فيها العلاج صعبا.

وأكد المختص استنادا إلى دراسة حديثة أن 48 بالمائة من الأطباء في الجزائر يلجأون إلى حقن الدم في الجسم لعلاج “الأنيميا” وهذا خطأ شائع جدا، مشيرا إلى وجود علاجات أخرى تقدم نتائج جيدة.

وذكر المتحدث العديد من الآثار الخطيرة على الصحة لحقن الدم في الجسم منها العدوى الفيروسية والتسمّمات في حال تجاوز الكميات المحددة وقد يصل الأمر إلى غاية الموت.

سوء التغذية أهم أسباب “الأنيميا”

واستعرض البروفيسور قريقع أهم أسباب الإصابة بفقر الدم ومنها بالأساس سوء التغذية أو التغذية الفقيرة من حيث الحديد بالإضافة إلى الحمل عند المرأة وكذا الامتصاص غير الجيد للحديد وتضييع كميات من الدم لأسباب مرضية.

وصحح المختص العديد من المفاهيم والمعتقدات المتعلقة بفوائد بعض الأطعمة لمعالجة نقص الدم أو تثبيت الحديد ومنها بالأخص اعتقاد السبانخ الذي نفاه جملة وتفصيلا، كما أكد أنّ الشاي والقهوة يمنعان تثبيت الحديد في الجسم على عكس الفيتامين “سي” الذي يعزّزه تثبيته.

المرأة أكثر تعرضا للإصابة بالأنيميا من الرجل

من جانبها أفادت البروفيسور فضيلة ماداسي رئيسة مصلحة أمراض النساء والتوليد بمستشفى الأمين دباغين بباب الوادي الجامعي، خلال الدورة التكوينية ذاتها أنّ المرأة أكثر تعرضا للإصابة بفقر الدم من الرجل بالنظر إلى العامل الفيزيولوجي وكذا الدورة الشهرية والحمل الذي يضاعف احتياجاتها من الحديد لتغذية الجنين. فالحامل تقول المتحدثة ترتفع حاجتها بنحو 5 مرات مقارنة بالشخص العادي وغالبا ما يكون الغذاء غير كاف لتلبية تلك الاحتياجات.

وأضافت المتحدثة ان فقر الدم قد يعرض الحامل والجنين إلى الوفاة، وقد يسبب لها مضاعفات خطيرة أثناء الولادة، قد تستمر معها مدة 40 يوما بعد الوضع.

نقص الحديد قد يكون سببا لتراجع التحصيل الدراسي

وفي سياق ذي صلة، لفتت المختصة فضيلة مداسي الانتباه إلى أن نقص الحديد في الجسم لدى الأطفال قد يكون سببا وراء تراجع التحصيل الدراسي او التأثير على الجانب المعرفي والإدراكي لهم، وهو ما يجب أن ينتبه اليه الأولياء وبالأخص الأمهات الحوامل لتغذية أنفسهن بالطريقة الصحيحة أثناء الحمل والمحافظة على تغذية سليمة لأبنائهم.