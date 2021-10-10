أكد عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن تجديد الثقة في ناصر بوريطة على رأس الخارجية، رسالة إلى تل أبيب حول تمسك النظام المغربي باتفاق التطبيع، مستغربا استمرار وزير تسبب في أزمات مع عدة دول.

وتساءل غالي في مقابلة صحفية، حول سبب الحديث عن التصويت العقابي للمغاربة في الانتخابات، فقط لما يتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية، في وقت يتم استثناء وزير الخارجية ناصر بوريطة رغم توريطه المغرب في أزمات مع عدة دول؟

وأضاف: لقد ورّط المغرب في أزمات مع عدة دول أوروبية.. مع ألمانيا مع إسبانيا وأخرى بدأت حاليا مع روسيا، وأيضا مع الجزائر، وبالرغم من ذلك يستمر بوريطة في منصبه.. وأيضا هناك مسألة التطبيع، وأظن أن التجديد لبوريطة هو إشارة للكيان الصهيوني، بأن العلاقات ستستمر رغم الإرادة الشعبية، لأن من أهم أسباب خسارة العدالة والتنمية هو التطبيع.

محمد السادس يجدد الثقة في عراب التطبيع بالمغرب

جدد ملك المغرب محمد السادس ثقته في عراب التطبيع وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي حافظ على حقيبته في التشكيلة الجديدة للحكومة المغربية.

وعين الملك محمد السادس، الخميس، أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، بعد شهر على فوزه بالانتخابات البرلمانية، احتفظ فيها وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، أهمها الخارجية فيما ضمت التشكيلة وجوها جديدة، جلهم من التكنوقراط.

واستطاع عراب التطبيع وزير الخارجية ناصر بوريطة، الاحتفاظ بمنصبه الذي عرفت فترة توليه حقيبة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي، توترا دبلوماسيا متصاعدا مع الجزائر ورافقه توجه كلي نحو خيار التطبيع مع الكيان الصهيوني توج بتوقيع معاهدة سلام وتطبيع كامل مع تبادل السفراء.

وكان بوريطة قد أعلن منتصف الشهر الماضي أن الرباط تنتظر زيارات مهمة لمسؤولين صهاينة بينهم وزيرا الاقتصاد والدفاع.

جاء ذلك أثناء مشاركته في لقاء افتراضي، بمناسبة مرور قرابة عام على توقيع اتفاقيات التطبيع، بين دول عربية والكيان الصهيوني

كما قدم بوريطة تصريحات متناقضة لتبرير خطوة التطبيع وأبرزها أن بلاده متمسكة بالتطبيع لكنها في نفس الوقت ستواصل حسبه، اعتبار “القضية الفلسطينية والقدس ضمن أولوياتها”، في بدعة جديدة للدبلوماسيبة المغربية.

المغرب.. “أحزاب القصر” تتفق على تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الحكومة المغربية المكلف، عبد العزيز أخنوش، يوم 22 سبتمبر الماضي، أن ثلاثة أحزاب سياسية هي التي سوف تشكل حكومة أغلبية.

وأوضح أخنوش أن الأحزب التي سوف تشارك في الحكومة هي حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وهي أحزاب مقربة من القصر، على أن يتم تحديد أسماء الوزراء لاحقا.

وكان الملك المغربي محمد السادس، قد كلف في وقت سابق رجل الأعمال، عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة، بعد فوز حزبه التجمع الوطني للأحرار بأغلبية مقاعد مجلس النواب، خلال انتخابات الثامن من سبتمبر الجاري.

والتجمع الوطني للأحرار (الحزب الأول في الانتخابات الأخيرة) أسسه أحمد عصمان سنة 1978 (صهر الملك الحسن الثاني وزوج عمة الملك الحالي محمد السادس) ويرأسه حاليا رجل الأعمال عزيز أخنوش (رئيس وفد مغربي في مؤتمر الماسونية بأثينا سنة 2008).

وحزب الأصالة والمعاصرة أسسه صديق الملك محمد السادس ومستشاره فؤاد عالي الهمة (مهندس ملف التطبيع).

وحزب الإستقلال معروف أيضا بقربه من القصر الملكي وأطروحاته التوسعية في المنطقة.