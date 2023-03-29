حقيبة يد مصنوعة من نيزك حقيقي.. ما قصتها؟

احتلت العلامة التجارية الفرنسية “كوبرني” عناوين الصحف مؤخرا بعدتصميم حقيبة يد مصنوعة من نيزك سقط على الأرض قبل 55 ألف عام.

هي حقيبة حجرية رمادية داكنة، محدودة الاصدار، مصنوعة يدويا من نيزك حقيقي، يصل سعرها إلى 40 ألف يورو، ويبلغ وزنها حوالي 2 كيلوغرام.

وتهدف الدار الفرنسية الشهيرة للمزج بين علم الآثار والتصميم والفن الكلاسيكي والفن البدائي، هذه هي الكلمات التي تلخص هذه الحقيبة الفريدة من نوعها.

ومن المتوقع أن يتم الحصول على النيزك بشكل فردي لكل طلب من مواقع مختلفة حيث سقط على الأرض، وفق موقع luxus-plus.

وذكر موقع “كوبرني” الرسمي أن الحقيبة ستستغرق ما يقرب من 6 أسابيع حتى يتم تسليمها إلى الزبونة وتأتي مصحوبة بشهادة الأصالة.

ونظرا للطبيعة الخاصة للحقيبة، فإن كل عملية شراء غير قابلة للاسترداد، وتعتمد على حجم وجودة النيزك المدمج في الحقيبة الحجرية.