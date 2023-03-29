-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

حقيبة يد مصنوعة من نيزك حقيقي.. ما قصتها؟

جواهر الشروق
  • 275
  • 0
حقيبة يد مصنوعة من نيزك حقيقي.. ما قصتها؟

احتلت العلامة التجارية الفرنسية “كوبرني” عناوين الصحف مؤخرا بعدتصميم حقيبة يد مصنوعة من نيزك سقط على الأرض قبل 55 ألف عام.

هي حقيبة حجرية رمادية داكنة، محدودة الاصدار، مصنوعة يدويا من نيزك حقيقي، يصل سعرها إلى 40 ألف يورو، ويبلغ وزنها حوالي 2 كيلوغرام.

وتهدف الدار الفرنسية الشهيرة للمزج بين علم الآثار والتصميم والفن الكلاسيكي والفن البدائي، هذه هي الكلمات التي تلخص هذه الحقيبة الفريدة من نوعها.

ومن المتوقع أن يتم الحصول على النيزك بشكل فردي لكل طلب من مواقع مختلفة حيث سقط على الأرض، وفق موقع luxus-plus.

وذكر موقع “كوبرني” الرسمي أن الحقيبة ستستغرق ما يقرب من 6 أسابيع حتى يتم تسليمها إلى الزبونة وتأتي مصحوبة بشهادة الأصالة.

ونظرا للطبيعة الخاصة للحقيبة، فإن كل عملية شراء غير قابلة للاسترداد، وتعتمد على حجم وجودة النيزك المدمج في الحقيبة الحجرية.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par coperni (@coperni)

مقالات ذات صلة
القبض على متسولة مغربية تمتلك عقارين ومئات آلاف الدولارات

القبض على متسولة مغربية تمتلك عقارين ومئات آلاف الدولارات

13 خطوة للحفاظ على نضارة بشرتك في رمضان

13 خطوة للحفاظ على نضارة بشرتك في رمضان

بالفيديو.. نهاية مأساوية لملكة جمال البرازيل وهذا ما حدث لها!

بالفيديو.. نهاية مأساوية لملكة جمال البرازيل وهذا ما حدث لها!

إعلامية مصرية بين الحياة والموت وفنانة تطلب الدعاء لها

إعلامية مصرية بين الحياة والموت وفنانة تطلب الدعاء لها

وفاة نجل مدونة مصرية والمتابعون يربطون الحادث بالحسد!

وفاة نجل مدونة مصرية والمتابعون يربطون الحادث بالحسد!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد