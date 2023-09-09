“حقيبتي”.. هبّة تضامنية من مؤسسات رسميّة ومُحسنين

لإسعاد التّلاميذ المحتاجين والمعوزين والأيتام

مع اقتراب الدّخول المدرسي، أطلقت مؤسّسات رسمية وناشطون جمعويّون ومواطنون وفعاليات المجتمع المدني، حملة تبرع واسعة لجمع حقائب مدرسية بلوازمها وملابس لأطفال العائلات المحتاجة والأيتام، وتشهد العملية إقبالا من المواطنين الراغبين في كسب الأجر والثواب ومساعدة المحتاجين، خاصة العائلات التي لديها أكثر من طفلين بالمدارس.

15 ألف مئزر لأبناء المحبوسين

واستعدادا للدخول المدرسي، أطلق الهلال الأحمر الجزائري عملية تضامنيّة، تستهدف توزيع قرابة 60 ألف محفظة مدرسية على العائلات المحتاجة والمعوزين، وانطلقت العملية عبر 10 ولايات الى حدّ اللحظة في انتظار تعميمها على ولايات أخرى. كما وزع الهلال الأحمر طرودا غذائية إضافة إلى حقائب مدرسية على العائلات الأكثر احتياجا.

وبالتعاون مع إدارة السّجون ومساهمة في مجهودات التضامن الوطني، تولّى الهلال الأحمر عملية خياطة 15 ألف مئزر لأبناء المحبوسين.

الهلال الأحمر: 60 ألف محفظة لأبناء العائلات المحتاجة

ومن جهة أخرى، بادرت جمعيات خيريّة وناشطون جمعويون إلى إطلاق حملات تبرع لجمع اللّوازم المدرسية تحت شعارات مختلفة ومنها حملة حقيبتي، مشروع الحقيبة المدرسية، الدراسة للجميع وغيرها. كما أطلق ناشطون، حملات لجمع حقائب مدرسية ومآزر وملابس للأطفال المعوزين واليتامى تحت شعارات مختلفة، منها الدراسة للجميع، مشروع الحقيبة المدرسية، حملة حقيبتي.

الكشافة الإسلامية تجمع التبرعات

ولقيت مختلف هذه الحملات اقبالا من المواطنين الراغبين في كسب الأجر والثواب، وإسعاد العائلات المحتاجة خاصة ممن تضم أكثر من ولدين متمدرسين، ويصعب عليها تأمين جميع حاجياتهم خلال الدخول المدرسي.

وفي هذا الصدد، أطلقت جمعية “سنابل الخير”، حملة “مشروع الحقيبة المدرسية لليتامى والمساكين”، مناشدة المواطنين والمحسنين المساهمة في إنجاح الحملة، والتبرع بما تيسر من لوازم مدرسية.

كما أطلقت مختلف افواج الكشافة الاسلامية عبر الوطن، حملة “الحقيبة المدرسية”، لغرض إدخال الفرحة في نفوس أبناء العائلات المحتاجة، واستقبالهم الدخول المدرسي بطمأنينة على غرار أقرانهم.

ومن طرق المساهمة في هذه الحملات، ولزرع الثقة في نفوس المتبرعين، تؤكد الأفواج الكشفية، أنّ المحسنين يتواصلون مباشرة مع العائلات المُحتاجة.

مؤسّسات صناديق الزكاة تساهم في الحملة

وبدورها، ساهمت صناديق الزكاة في حملة “حقيبتي”، الهادفة لتوفير حقائب مدرسية بلوازم كاملة للأسر المحتاجة والمسجلة في مكاتب صناديق الزكاة عبر الأحياء.

وبإمكان المحسنين التواصل مباشرة مع العائلات المحتاجة، التي يرشدهم إليها القائمون على مكاتب الزكاة، أو توضع المساعدات في مكاتب الصناديق للتكفل بإيصالها الى مُستحقيها، أو التبرّع عبر حسابات بريدية للصّدقات.

50 محفظة لأبناء سوسطارة والقصبة

والتحق مواطنون بحملة الحقيبة المدرسية، فمثلا رصدنا حملة خيرية هدفها ملء 50 محفظة مدرسية تبرع بها مُحسن، بمختلف الأدوات المدرسية، وهي موجهة لأطفال سوسطارة والقصبة بالجزائر العاصمة. وحسب الإعلان المنشور، فالعملية تستهدف ملء كل محفظة بما يناهز 2500 دج من لوازم مدرسية، سواء بالتبرع بالكراريس والأقلام وغيرها، أو تقديم تبرعات مالية.

وأطلقت الجمعية الخيرية “على البرّ نتعاون”، حملة لجمع محافظ مدرسية وأدوات، لصالح أبناء العائلات المحتاجة والمعوزة والأيتام. وتكفلت جمعيات أخرى بحملات تبرع لصالح العائلات التي يكون ربّ أسرتها مريضا أو مُقعدا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير قادر على العمل، وأيضا العائلات التي تستفيد من دخل شهري ضعيف ولديها أكثر من طفلين متمدرسين.