حقيقة الفيديو المتداول لمعلمة أحرقت نفسها بسبب الحجاب!

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمعلمة هندية قالوا بأنها حاولت إحراق حجابها فأحرقت نفسها.

يظهر في الفيديو أربعة نساء واقفات على ما يبدو أنه برج، قبل أن تشتعل النار وسط صراخ حشد من الناس، وجاء في التعليق المرافق: “حاولت أن تحرق الحجاب فحرقها الله”.

وانتشر المقطع عبر شبكات التواصل تزامنا مع تصاعد احتجاجات طلاّب مسلمين في الهند على قرار حظر ارتداء الحجاب في بعض المدارس.

وبحسب تقرير حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس فإن الفيديو يظهر في الحقيقة معلّمة هنديّة أشعلت النار بنفسها خلال تظاهرات احتجاجيّة على قرارات إداريّة متعلّقة بالمعلّمين عام 2010.

وأضاف التقرير أن المستخدمون لمواقع التواصل أعادوا تداول الفيديو الذي بدأ انتشاره عام 2013، خلال الأيّام الماضية في وقت تشهد فيه الهند موجة احتجاجات على قرار مدارس منع ارتداء الحجاب.

وحصد الفيديو آلاف المشاركات والتعليقات باللغتين العربية والانجليزية.

يذكر أن السلطات في ولاية كارناتاكا في جنوب الهند، أمرت، الثلاثاء، المدارس الثانوية بإغلاق أبوابها لثلاثة أيام بعد تصاعد الاحتجاجات فيها على قرار بحظر ارتداء الحجاب أجّج غضب تلامذة مسلمين.

وأثارت الأزمة مخاوف لدى الأقلية المسلمة مما تعتبره تزايد الاضطهاد، في ظل الحكومة الهندوسية القومية بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

والشهر الماضي طُلب من تلميذات الثانويات الحكومية عدم ارتداء الحجاب، في مرسوم سرعان ما اعتمدته مؤسّسات تعليمية أخرى في الولاية.

وأظهر تفتيش الوكالة الفرنسية عن الفيديو عبر محركات البحث أنه منشور على مواقع إخبارية هنديّة وأجنبية على أنه يُصوّر احتجاج معلّمين عام 2010 على قرارات إداريّة متعلّقة بالمعلمين في ولاية البنجاب شمال الهند.

وبحسب وسائل إعلام محليّة، أقدمت معلّمة تبلغ من العمر 27 عاماً على تسلّق خزّان مياه قبل أن تضرم النار في نفسها احتجاجاً، وتوفيت لاحقاً متأثرة بجروحها.