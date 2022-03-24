هذه حقيقة زيارة بوتين للقاهرة لمناقشة أزمة أوكرانيا

تداولت صفحات مصريّة على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان سيزور مصر يوم الإثنين الماضي. من أجل التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة في أوكرانيا.

لكن الإثنين مضت، ولم يعلن عن أي زيارة لبوتين إلى القاهرة مثلما تداولته هذه الصفحات. يقول فريق التدقيق في وكالة فرانس برس.

ووفقاً لصحافيي فرانس برس في القاهرة، لم يصدر عن أي جهة رسميّة أو مصدر موثوق، أي إعلان عن زيارة قريبة للرئيس الروسي إلى القاهرة.

وتعود آخر زيارة أجراها بوتين إلى مصر إلى تاريخ 11 ديسمبر من العام 2017. حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.