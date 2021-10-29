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حقيقة صورة السلحفاة “جوناثان”.. أكبر الحيوانات الحيّة عمراً!

الشروق أونلاين
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حقيقة صورة السلحفاة “جوناثان”.. أكبر الحيوانات الحيّة عمراً!

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسلحفاة عملاقة على أنّها تعود لذكر السلحفاة جوناثان الذي يبلغ 189 سنة ويعيش في جزيرة القديسة هيلانة. إلا أنّ الصورة في الحقيقة تعود لسلحفاة أخرى تبلغ من العمر قرابة خمسين عاماً وتعيش في حديقة حيوانات أستراليّة.

تظهر في الصورة سلحفاة ضخمة إلى جانبها سلاحف صغيرة. وقال ناشرو الصورة إنها للسلحفاة “جوناثان المولودة عام 1832 والتي تعتبر أكبر الحيوانات الحيّة عمراً”.

حظي المنشور بمئات المشاركات على مواقع التواصل، فما قصّة السلحفاة جوناثان؟

عميد الحيوانات الحية

يعيش ذكر السلحفاة جوناثان البالغ من العمر 189 عاماً على الأقل في جزيرة القديسة هيلانة الواقعة في الأطلسي.

ويعدّ ذكر السلحفاة العملاق أشهر السكان في هذه الجزيرة التي تضمّ 4500 نسمة، وهو بلا شك عميد الحيوانات الحية على الأرض.

وقد نشرت وكالة فرانس برس تقريراً عن جوناثان عام 2017 عندما كان يبلغ من العمر 185 عاماً.

فما قصّة السلحفاة الظاهرة في الصورة؟

أظهر البحث أنّ الصورة تظهر سلحفاة أخرى لا علاقة لها بـ”جوناثان”.

فقد نشرت النسخة الأصليّة من الصورة على الصفحة الرسميّة لحديقة تارونغا للحيوانات في أستراليا بتاريخ 30 أفريل 2014.

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Une publication partagée par Taronga Zoo (@tarongazoo)

وسبق أن انتشرت الصورة نفسها في سياق مضلّل آخر عام 2019، وقالت آنذاك متحدثة باسم حديقة الحيوانات الأستراليّة لوكالة فرانس برس، أنّ السحلفاة الضخمة في الصورة هي من نوع غالاباغوس واسمها A11 ووتبلغ اليوم 52 عاماً، ومن الممكن أن تعيش 150 عاماً.

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