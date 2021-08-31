حكار: سوناطراك تتوقع عائدات تبلغ 33 مليار دولار خلال 2021

يتوقع المجمع الوطني البترولي سوناطراك عائدات تتراوح بين 30 و 33 مليار دولار أمريكي خلال السنة الجارية.

وقال الرئيس المدير العام لهذا المجمع، توفيق حكار، الثلاثاء، بوهران على هامش زيارة عمل قادته إلى مصنع تكرير النفط لأرزيو “نتوقع بالنسبة لسنة 2021 عائدات تتراوح بين 30 و33 مليار دولار أمريكي و ذلك حسب تطور السوق العالمية للنفط“.

وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أن مداخيل المجمع تشهد “تحسنا ملحوظا” خلال هذه السنة بالمقارنة مع 2020 حيث تأثرت أنشطته بالأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد-19.

وأشار ذات المسؤول إلى أن المجمع حقق خلال أقل من تسعة أشهر من السنة الجارية إيرادات تعادل مداخيل سنة 2020.

وقال توفيق حكار “لقد حققنا بين بداية السنة وحتى 21 أغسطس الماضي, نحو 20 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل عائدات عام 2020 بأكمله“.