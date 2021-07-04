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اقتصاد

حكار: سوناطراك حققت نتائج ايجابية في مجال التنقيب وتجديد الاحتياطات رغم الجائحة

الشروق أونلاين
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حكار: سوناطراك حققت نتائج ايجابية في مجال التنقيب وتجديد الاحتياطات رغم الجائحة

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، الاحد، أن سوناطراك تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية في مجال التنقيب وتجديد الاحتياطيات وبعث مشاريع غازية جديدة، رغم الاثار السلبية لجائحة “كوفيد-19”.

وأوضح حكار في رسالة وجهها الى عمال المجمع العمومي عشية الاحتفال بالذكرى الـ 59 لاسترجاع السيادة الوطنية، أنه “على الرغم من التأثير السلبي للأزمة الصحية التي تجتاح العالم بأسره، إلا أن الجهود المبذولة من طرف عمال وإطارات سوناطراك، مكنت من تحقيق نتائج إيجابية، لاسيما في مجال التنقيب وتجديد الاحتياطيات وبعث مشاريع غازية جديدة”.

وأبرز المسؤول الأول في المجمع أن “هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تشجعنا على التفاؤل والسير نحو المستقبل بثبات، لأن سوناطراك تستمر في انجاز مشاريعها الاستثمارية في تطوير الحقول وتكرير البترول والبتروكيمياء، والتي ستساهم دون شك في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه”.

وأكد الرئيس المدير العام أن ذلك سيكون “شغلنا الشاغل خلال السنوات القليلة القادمة”، مما سيمكن من تحقيق “قفزة نوعية ضرورية من أجل الحفاظ على دور سوناطراك وتعزيزه كقاطرة للاقتصاد الوطني، وكشركة رائدة في مسيرة تحويل نسيجنا الصناعي وترقيته إلى مستويات مرموقة من الحوكمة والكفاءة العملياتية”.

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