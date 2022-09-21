حكار: عقود لضخ كميات إضافية من الغاز نحو إيطاليا خلال أسابيع

كشف الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار، عن توقيع عقود لضخ كميات إضافية من الغاز الجزائري نحو إيطاليا خلال الأسابيع القادمة.

ونقلت وكالة بلومبورغ الأمريكية عن حكار تأكيده أن “آفاق التوريد في السوق الإيطالية وكذلك الأسواق المرتبطة بإيطاليا واعدة”، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم التعاقد على أحجام إضافية “خلال الأسابيع المقبلة”.

وقال إن حجم الغاز الذي يتم ضخه إلى إيطاليا بموجب عقود طويلة الأجل سيكون حوالي 21.6 مليار متر مكعب هذا العام، بينما من المرجح أن يصل إجمالي الكمية المباعة بموجب المعاملات الفورية إلى 3.6 مليار متر مكعب.

وأشار إنه منذ بداية هذا العام بلغت صادرات الغاز نحو إيطاليا 17.8 مليار متر مكعب بزيادة تقدر بـ 17٪ عن الالتزامات التعاقدية المتفق عليها.

وقال حكار “سوناطراك تطمئن زبائنها الإيطاليين بقدرتها على توريد الكميات المتعاقد عليها خلال فترة العقد بأكملها”.

وكشف إن إسبانيا تلقت 6.9 مليار متر مكعب من الغاز حتى الآن هذا العام.