حكار: على الدول الأوروبية الالتزام بعقود شراء طويلة الأمد للغاز

تتفهّم سوناطراك سعي الدول الأوروبية إلى ضمان أمنها الطاقوي، من خلال تنويع مصادر إمداداتها، لكنها تنتظر من هذه الدول بالمقابل، أن تلتزم مع الشركة الجزائرية بعقود طويلة الأمد، من أجل تأمين توفّر الطلب على صادراتها من الطاقة.

جاء هذا في حديث للرئيس المدير العام للمجمّع الطاقوي الجزائري توفيق حكار لموقع “MEES” المتخصّص في الشؤون الطاقوية يوم الجمعة.

وأكد حكار في إجابة على سؤال حول الخطوات التي تتخذها الشركة لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على إمدادات الغاز، في ظل استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا، أن الجزائر “أوفت بالتزاماتها تجاه عملائها الأوروبيين بشكل كامل في عام 2022”.

وأوضح حكار يقول:”لقد قمنا بتسليم زبائننا الأوروبيين أكثر من 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على أساس فوري”.

وأضاف:”إلى جانب ذلك، لدى سوناطراك عملاء آخرون على مستوى العالم. ونحن نعمل على تحسين إمكانياتنا في مجال تصدير الغاز”.

وتابع في نفس السياق:”تعتزم سوناطراك الاستمرار في تطوير إمكاناتها في ميدان الغاز. من أجل توفير كميات إضافية للأسواق المحلية والدولية، وخاصة السوق الأوروبية”.

قبل أن يردف قائلا:”أودّ أن أؤكد بالمقابل، أن سوناطراك تدرك أنّ أمن الإمدادات وتنويع مصادرها من القضايا الرئيسية بالنسبة للبلدان الأوروبية”.

“لكننا في حاجة إلى أن تلتزم هذه البلدان، بصفقات شراء طويلة الأمد. من أجل توفير أمن الطلب لمورّديها الرئيسيين”، يضيف حكار.