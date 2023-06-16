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اقتصاد

حكار: “غازبروم” الروسية شريك موثوق ونعمل على تطوير تعاوننا

الشروق أونلاين
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حكار: “غازبروم” الروسية شريك موثوق ونعمل على تطوير تعاوننا
أرشيف
الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك "توفيق حكار

أكد الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك “توفيق حكار، أن شركة “غازبروم” الروسية شريك موثوق به، وأشار إلى وجود شركات روسية أخرى في الجزائر تعمل في قطاع الخدمات وبناء المصانع.

 وقال حكار في حوار مع قناة “روسيا اليوم”، الخميس، “علاقاتنا مع الشركات الروسية لا تعتمد فقط على البحث والاستكشاف، “غازبروم” هي شريك موثوق لـ”سوناطرك” ونعمل على تطوير بعض الرقع الموجودة في الجزائر”.

وأضاف: “تمكنا خلال العمل مع “غازبروم” من التوقيع على اكتشافين مهمين في حقل العسل جنوب شرق حاسي مسعود بحوالي 140 كم، ووضعنا سويا خطة لتطوير الحقل”.

وأكد أنه “سيكون هناك طلب كبير على الغاز في السوق الداخلية والخارجية في السنوات المقبلة ولذلك نعمل على تلبية هذا الطلب للغاز الطبيعي”.

وتابع: “نعمل أيضا مع شركات روسية أخرى في قطاع الخدمات وبناء المصانع، هذا مهم بالنسبة للجزائر”.

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