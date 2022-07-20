حكار: مكانة الجزائر تعزّزت في الأسواق العالمية للطاقة منذ أزمة الإمدادات

أكّد الرئيس المدير العام لمجمّع سوناطراك توفيق حكار يوم الأربعاء، أن مكانة المجمّع النفطي الجزائري في الأسواق العالمية، قد تعزّزت في ظل أزمة الطاقة الراهنة.

وقال حكار في حديث للتلفزيون العمومي:”مكانة سوناطراك في مجال الطاقة، وفي ميدان الغاز على وجه الخصوص، معروفة، قبل بداية هذه الأزمة”.

قبل أن يضيف:”لكنها تعزّزت أكثر بعد أزمة ارتفاع الطلب على الطاقة في الأسواق العالمية، لأن كثيرا من الدول أصبحت تطلب المزيد من الغاز”.

وتابعت:”هناك دول أوروبية في شرق القارة أصبحت تطلب كميات معتبرة من الغاز الجزائري. فالجزائر أصبحت اليوم مقصدا ذو أهمية كبيرة، مقارنة ببعض المورّدين في المنطقة”.

وأردف حكار يقول:”سوف نعمل لاستغلال هذه الفرص لتوريد أكبر كمية من الغاز الطبيعي، والتي سننتجها بإمكاناتنا الخاصة، أو عن طريق الشراكة”.

وعن الاتفاق الموقّع مع شركات نفطية عالمية لرفع كمية الغاز المصدّرة إلى إيطاليا، قال حكار إن إيطاليا “سوق مهمّ، وبوابة نحو أسواق أخرى للغاز الجزائري في أوروبا الشرقية وفي شمال أوروبا”.

هذه تفاصيل اتفاق سوناطراك و3 شركات دولية لتزويد إيطاليا بالغاز

وفي 19 جويلية 2022، أشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب على مراسم التوقيع على اتفاق هامّ بقيمة 4 مليار دولار، بين مجمّع سوناطراك وعدد من شركائه الأجانب.

ويهدف الاتفاق حسب ما أعلن عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الإثنين، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

وتمّ توقيع الاتفاق بين كلّ من سوناطراك، وأوكسيدونتال، وتوتال، بالإضافة إلى إيني الإيطالية. وذلك بحضور سفراء إيطاليا، وفرنسا، والولايات المتحدة.

ويهدف الاتفاق حسب ما أوضحه بيان لسوناطراك، إلى إنجاز مشروع غازي كبير برقعة بركين في حاسي مسعود.

وسيسمح المشروع “باسترداد كمية إضافية يتجاوز قدرها 1 مليار برميل مكافئ نفط من المحروقات”، وبالتالي رفع المعدل المتوسط للاسترداد الكلّي إلى 55 بالمئة، يوضح البيان.

ويتضمن المشروع حفر 100 بئر نفطية، وتحويل 46 بئرا إلى آبار تعتمد على تقنية حديثة، تساعد على تحسين إنتاج المحروقات.

كما سيعتمد المشروع على “حلول رقمية” لتسيير الحقول النفطية التابعة له، إلى جانب اللجوء إلى مشاريع بيئية تتعلق بخفض البصمة الكربونية.

الرئيس تبون يعلن عن اتفاق هامّ بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإيطالي للجزائر

وفي 18 جويلية 2022، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تصريح مشترك لوسائل الإعلام، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، توقيع اتفاق هامّ بقيمة 4 مليار دولار، لتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الجزائري.

وأشرف الرئيس تبون مع رئيس الوزراء الإيطالي، الذي يجري زيارة عمل إلى الجزائر، على مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الهامّة بين البلدين، في عدّة قطاعات.

وقال الرئيس تبون في تصريحه لدى ختام مراسم التوقيع:”تطرقت في حديثي مع رئيس الوزراء الإيطالي إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في محيطنا المغاربي”.

وأضاف:”كانت المحادثات فرصة لتبادل وجهات النظر بين البلدين، حول العديد من القضايا الإقليمية، في خضم الوقع الراهن، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وتابع في ختام حديثه أنّ “عقد اللجنة المشتركة العليا الرابعة، بين الجزائر وإيطاليا، بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، يمثل لبنة إضافية إلى ما أنجز في مجال دعم الشراكة بين البلدين”.

مردفا يقول:”سنوقّع غدا اتفاقا هامّا مع شركات أوكسيدونتال وإيني وتوتال، تبلغ قيمته 4 مليار دولار، وسيسمح بتزويد إيطاليا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي”.

واستقبل الرئيس تبون، رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في قصر المرادية، قبل انطلاق أشغال اللجنة المشتركة العليا الرابعة بين البلدين.

وحلّ دراغي صباح الإثنين بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين، وكان في استقباله هناك الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

واستهلّ رئيس الوزراء الإيطالي زيارة إلى الجزائر بوضع إكليل من الزهور، أمام النصب المخلّد لأرواح الشهداء، بمقام الشهيد في العاصمة.

ويرافق دراغي في زيارته كل من وزراء الخارجية لويجي دي مايو، والداخلية لوتشانا لامورغيزي، والعدل مارتا كارتابيا، والتحوّل البيئي روبرتو تشنجولاني، والبنية التحتية والتنقّل المستدام إنريكو جيوفانيني، وتكافؤ الفرص والأسرة إيلينا بونيتي.

ومن المقرر إجراء محادثات رفيعة المستوى بين الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإيطالي ونظرائهم الجزائريين، في إطار اللجنة العليا المشتركة الرابعة بين البلدين.