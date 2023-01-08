حكار: هذه مشاريع سوناطراك الجديدة لعامي 2023 و2024

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، عن المشاريع الجديدة التي يخطط المجمع لتنفيذها ضمن مجالات التكرير والبتروكيماويات وتسييل الغاز وتطوير حقول النفط.

وأوضح حكار في حوار مع موقع “ميس” المختص في أخبار الطاقة، أن الجزائر تطمح إلى استثمار أكثر من 7 مليارات دولار في مشاريع التكرير والبتروكيماويات وتسييل الغاز.

وأشار المتحدث إلى أن هذه مشاريع ستخص استعادة مشاعل الغاز في مواقع الإنتاج ومجمعات الغاز الطبيعي المسال، ومشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتشغيل النفط والغاز، ومواقع النقل والمعالجة، والمشاريع التجريبية لإنتاج ونقل الهيدروجين الأخضر.

وردا على سؤال حول العقود الجديدة للمجمع في 2023، قال حكار “وقعت سوناطراك ، بموجب قانون الهيدروكربونات الجديد ، ثلاثة عقود مشاركة في الإنتاج. الأول مع Eni في نهاية عام 2021. والثاني مع Sinopec في مايو 2022 والأحدث مع اتحاد شركات Occidental و Eni و TotalEnergies في يوليو 2022”.

وأكد أنه من خلال هذه العقود الثلاثة، تخطط سوناطراك لتعبئة ما يقرب من 6 مليارات دولار لمواصلة تطوير الحقول من خلال تحسين استخلاص النفط الخام والمكثفات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي وإطالة عمر هذه الحقول.

وتابع الرئيس المدير العام قائلا “وفي نفس السياق، تناقش سوناطراك إمكانية مشروعات استكشاف وتطوير جديدة مع شركاء مهتمين يعملون في الجزائر وكذلك مع شركات أخرى مهتمة بالشراكات. نأمل في توقيع عقود جديدة في عام 2023”.

وردا على سؤال حول تطلع الكثير في أوروبا إلى الجزائر للمساعدة في تغطية خسارة إمدادات الغاز من روسيا. وخطة الجزائر لزيادة الإمدادات، قال حكار “أود أن أوضح الأمر بشأن صادراتنا إلى أوروبا لعام 2022. لقد تم الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا الأوروبيين بالكامل وقمنا بتسليمهم أكثر من 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي على أساس فوري”.

كما أكد أن سوناطراك تعتزم الاستمرار في تطوير إمكاناتها من الغاز، من أجل توفير كميات إضافية للأسواق المحلية والدولية، وخاصة السوق الأوروبية”.

وأضاف أن هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ وسيتم التكليف بها خلال العامين المقبلين ، مثل حقول حاسي موينة وحاسي باحمو في الجنوب الغربي ، وإيزارين و TFT في الجنوب في الجنوب الشرقي. ومن المتوقع تنفيذ مشاريع أخرى في عامي 2023 و 2024 مثل حاسي الرمل وحمرا وأوهانيت وتوات.

وتابع أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الغاز، وسوف يُقصد به تلبية الطلب المحلي الإضافي وكذلك الطلب من شركائنا الأوروبيين اعتمادًا على الظروف التشغيلية والتجارية.

وفي سياق الحديث عن الغاز كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن الجزائر ترغب في التكيف مع سوق الغاز وتغيراته وإبرام العقود طويلة الأمد.

وقال حكار في حوار للموقع أن الجزائر مثل جميع البلدان المنتجة للغاز تلتزم من خلال برنامج استثماري كبير بضمان لشركائها إمدادات مستقرة ومستدامة وموثوقة من الغاز الطبيعي طالما ظل الطلب على الغاز قوياً.

وأضاف حكار قائلا إن الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة ، مع وصول أسعار الغاز في أوروبا وآسيا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة وسط توترات متعددة غير مسبوقة ، سلط الضوء على دور الجزائر الرئيسي في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي لعملائها ، وخاصة الأوروبيين.

وتابع “هذه المزايا التنافسية، بما في ذلك في مجال التسويق، تجعل من الجزائر موردًا موثوقًا ولاعبًا مهمًا واستراتيجيًا في سوق الغاز.

وأوضح حكار أن الجزائر ترغب في التكيف مع سوق الغاز وتغيراته وإبرام العقود المتوسطة والقصيرة الأجل ، سواء للغاز الطبيعي الذي يتم تسليمه عن طريق خطوط الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال الذي يتم شحنه بشكل أساسي بواسطة أسطولنا الخاص من سفن الغاز الطبيعي المسال.

وأفاد أن سوناطراك قامت بتكييف إستراتيجيتها للمبيعات التعاقدية لتتوافق مع ظروف سوق الطاقة المتغيرة من أجل الحصول على أفضل الهوامش. كما تعمل سوناتراك على تحسين مبيعاتها من خلال تقديمها إلى أسواق جديدة عندما تسمح بتثمين أفضل لغازها.

وتابع قائلا: “سمحت مجمعات الغاز الطبيعي المسال الأربعة، التي يبلغ إجمالي سعة تسييلها أكثر من 30 مليار متر مكعب في السنة، لسوناطراك لعقود من الزمن بتزويد سوقها التقليدي وهو أوروبا ، ولكن أيضًا للوصول إلى أسواق بعيدة مثل القارتين الآسيوية والأمريكية”.

كما كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار أنه سيتم تخصيص أكثر من 30 مليار دولار للاستكشاف والإنتاج بهدف زيادة الإنتاج على المدى القصير والمتوسط.

وقال حكار إن سوناطراك تنقذ خطتها الاستثمارية متوسطة الأجل بحوالي 40 مليار دولار.

وأضاف حكار أنه ضمن الخطة المبرمجمة للخمس سنوات القادمة بقيمة 40 مليار دولار ، سيتم تخصيص أكثر من 30 مليار دولار للاستكشاف والإنتاج بهدف زيادة الإنتاج على المدى القصير والمتوسط ​​وإعداد مجموعة من المشاريع المستقبلية خاصة للغاز الطبيعي.

كما أكد حكار أن المجمع يخطط لبدء تشغيل حقول جديدة في عامي 2023 و 2024.

وواصل حكار الحديث عن المشاريع المستقبلية قائلا: “إن المجمع خصص حوالي 20٪ من إجمالي استثماراتها للسنوات الخمس القادمة لأنشطة المعالجة. سيتم تنفيذ المشاريع التي تم إطلاقها من قبل سوناطراك نفسها وفي شراكات وستركز على أنشطة التكرير والغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات.

وأوضح أن هذه المشاريع تهدف إلى تلبية الطلب المحلي على المنتجات المكررة والبتروكيماويات وتقليل الواردات، وتصدير الفوائض إلى الأسواق العالمية، وتشجيع التنمية المحلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، قال حكار “تعتزم سوناطراك تطوير قدراتها التصديرية للغاز الطبيعي المسال من خلال مشروعين قيد التنفيذ، خزان تخزين ورصيف تحميل جديد في ميناء سكيكدة.

وتابع “ستسمح لنا هذه المشاريع بتحسين مرونة التصدير لدينا واستيعاب السفن الكبيرة التي يمكنها تزويد المناطق النائية”.