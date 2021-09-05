حكار يبحث مع رئيس شركة أكينور النرويجية علاقات الشراكة وتمديدها 

بحث الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار، مع الرئيس التنفيذي لشركة أكينور النرويجية أندرس أوبيدال علاقات الشراكة وآفاق التعاون.

وكشف بيان لشركة سوناطراك، الأحد، أن حكار وأوبيدال الذي يقوم بأول زيارة له إلى الخارج منذ تعيينه، ناقشا علاقات الشراكة القائمة، لاسيما في إن صالح وإن أميناس، والتي يعتزم تمديدها إلى ما بعد تاريخ انتهاء العقود الحالية في عام 2027.

وأضاف البيان أنه تم بحث سبل وآفاق التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالحد من تأثير صناعة المحروقات على البيئة، وتطوير الهيدروجين الأزرق وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون و البصمة الكربونية

وأشار البيام أن اكينور Equinor تتواجد بالجزائر منذ سنة 2004، وهي شريك مع سوناطراك وشركة بريتيش بتروليوم BP في حقول غازية في مرحلة الإستغلال بكل من إن صالح و أن أميناس، وهي كذلك شريك لسوناطراك في موقع الاستكشاف بتيميسيت.