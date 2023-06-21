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الجزائر

حكار يفتتح منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز

الشروق أونلاين
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حكار يفتتح منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز
ح.م
جانب من المنتدى

أشرف الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، على الافتتاح الرسمي لفعاليات منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز.

ويحتضن المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك بولاية سكيكدة يومي 21 و22 جوان 2023 فعاليات المنتدى في طبعته الأولى للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية المنتجة للبترول.

وحسب بيان للمجمع فإن هذا المنتدى يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات خاصة فيما يتعلق بمجال التكوين وتطوير الكفاءات.

وأشارت سوناطراك إلى أن تنظيم فعاليات هذا المنتدى، جاء بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها أمانة المنظمة الافريقية للدول المنتجة للبترول على مستوى معاهد التكوين والبحث التابعة لبعض الدول الأعضاء، والتي وقع خلالها اختيارالمعهد الجزائري للبترول.

المنتدى عرف حضور الأمين العام للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول مرفوقا بأعضاء الأمانة، بالإضافة إلى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز الممثلين للدول الأعضاء البالغ عددهم ثمانية عشر (18) دولة.

وشهد المنتدى قبل انطلاقه، تدشين قاعة المحاضرات الجديدة للمعهد الجزائري للبترول بمدرسة سكيكدة من قبل حكار بمعية الأمين العام للمنظمة، والتي أُطلق عليها اسم المدير الأسبق للمعهد الجزائري للبترول التابع لولاية سكيكدة وممثل الجزائر للمنظمة الافريقية للدول المنتجة للبترول الراحل ” محمد الطاهر أكرديدة”.

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