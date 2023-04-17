حكار يقف على أحد المشاريع المهمة بالمنطقة الصناعية أرزيو

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، الإثنين، بزيارة عمل ومعاينة إلى المنطقة الصناعية بأرزيو وقف فيها على مدى تقدم مشروع مركب انتاج (MTBE).

واستكمالا لزياراته الميدانية التي قادته إلى العديد من المنشآت الصناعية التابعة لسوناطراك، قام حكار رفقة عدد من الإطارات المسيرة للشركة بزيارة إلى المنطقة الصناعية بأرزيو.

برنامج الزيارة، وحسب ما أفاد به بيان للشركة استهله حكار، بالاطلاع على مدى تقدم مشروع مركب انتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE).

الرئيس المدير العام لسوناطراك استمع أيضا إلى عرض تقني حول المشروع الذي بدأت أشغال إنجازه في 19 جوان 2022، والمبرمج دخوله حيز الإنتاج اعتبارا من شهر جوان 2025.

وأوضح البيان أن استكمال هذه المنشأة الإنتاجية الجديدة، التى قدرت مدة إنجازها بـ 36 شهرا يندرج في إطار برنامج تطوير الصناعة البتروكيماوية الذي أقرته سوناطراك في مخططها الاستثماري متوسط المدى، فيما ستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المركب 200 ألف طن سنويًا.

كما سيسمح إنجاز هذه المنشأة الصناعية في إنتاج مادة MTBE المستخدمة كمادة مضافة لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص على مستوى المصافي وبالتالي الاستغناء عن استيرادها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير بحلول عام 2025.