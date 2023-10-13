حكام أجانب يعترفون بأن “الكسكسي” جزائري

بعدما حاولت بعض البلدان تصنيفه ضمن تراثها التقليدي

اختتم، مساء الخميس، المهرجان الدولي لطبق الكسكسي في طبعته السادسة، بتتويج 9 فائزين، حيث أكد رئيس التحكيم علي نعمان طرابلسي، وهو رئيس جمعية الاندماج للسياحة والضيافة بلبنان، أن هذا الحدث هو رسالة للعالم بأن الأطباق التقليدية والضاربة في التراث الجزائري، لن تنسى وستظل تتداول بين الأجيال، ولكن بلمسة عصرية خفيفة.

وأكد أنه جال 35 دولة للإشراف على 40 مهرجانا ثقافيا اجتماعيا، يتعلق بالتراث والأطباق التقليدية، ولكنه لم يجد حرصا على إحياء ما هو تراثي وتقليدي مثلما هو في الجزائر، مضيفا بأن المرأة الجزائرية استطاعت أن تبقي الأطباق التقليدية مثل الكسكسي، موجودة على موائدها رغم الأزمة الاقتصادية، فالجزائرية بحسبه، مدرسة وتستطيع أن تسجل كل ما هو تقليدي في سجل التراث العالمي.

ومن جهتها، أوضحت شهرزاد عواز، محافظة المهرجان الدولي للكسكسي، أن هذه الطبعة التي جرت أحداثها ولمدة 3 أيام بقصر الثقافة مفدي زكريا، تختلف عن الطبعات السابقة، حيث شارك فيها حكام وتقنيون، من مصر ولبنان، وتونس، وتهدف في النهاية إلى توصيل رسالة إلى العالم مفادها أن طبق “الكسكسي” جزائري.

وللإشارة، فإن المشاركين في مسابقة أحسن طبق كسكسي، هم طهاة “شاف” نساء ورجال، ويتقدمهم الشاف ولد علي عيسى، الذي أبهر الجميع بذوق “الكسكسي ” المتميز الذي ذكر الجميع بذلك الذوق لأطباق الجدات.

وساهمت رئيسة جمعية “دارنا” بالقليعة، السيدة زيار خداوج، بعرض 11 نوعا من أطباق “الكسكسي”، منها “سفة العروسة”، وكسكس “الحموم”، و”الشعير”، والقمح الخالص”، والكسكسي بالحلحال، والزعتر، وغيرها من الأنواع التي استحسن ذوقها بعض الأجانب من بينهم سفير باكستان بالجزائر.