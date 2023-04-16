حكام “الكاف” في تربص قبل ربع نهائي المنافسة القارية

يشارك فيه أربعة حكام جزائريين

ينهي الإثنين حكام النخبة الأفارقة التربص الذي برمجته الكاف بالقاهرة، تحسبا لربع نهائي منافسات ما بين الأندية، للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على غرار رابطة الأبطال الإفريقية وكاس الكاف.

وأوضحت “الكاف”: “أن التربص، سيعرف مشاركة حوالي 70 رسميا، منهم 25 حكما، 30 حكما مساعدا، 5 حكام فيديو، خمسة مكونين وتقنين اثنين في الفار. ويرتكز برنامج التربص، على تحسين معارف رسميي المقابلات الكروية مثل دراسة، الإشكاليات التي تقع في منطقة العمليات، وضعية التسلل، تسيير اللعب، الأخطاء التكتيكية وأخطاء الأيدي”.

وكانت “الشروق” قد أكدت في عدد سابق أن هذا التربص يشارك فيه أربع حكام دوليين جزائريين وهم السادة مصطفى غربال ولحلو بن براهم(حكام ساحة)، مقرارن قوراي وعباس أكرم زرهوني (مساعدان).

واعتبر مسؤول الحكام لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، دزيري نومندياز دوي، “أن الحكام قاموا بمجهودات خلال الأشهر الماضية وساهموا في تقليص الأخطاء التحكيمية داخل المستطيل الأخضر، هذه مرحلة بناء بالنسبة للكاف ويتوجب علينا الاستمرار في دعم الحكام”.

وتهدف دروس حكام النخبة للكاف، إلى دعم قدرات هذا السلك والذي يعد مجال نزاهة اللعبة أهم نقطة فيه. ويقام ربع نهائي رابطة الإبطال الإفريقية 2022- 2023، يومي 21 و22 أفريل بالنسبة لمباراتي الذهاب، بينما مباريات الإياب، مقررة يومي 28 و29 أفريل. ويتواجد في سباق الموعد الإفريقي، الناديان الجزائريان شباب بلوزداد الذي سيلاقي التشكيلة الجنوب افريقية، ماميلودي ساندوانز وشبيبة القبائل الذي سيتحدى الترجي التونسي، وبخصوص ربع نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية، فستجرى يوم 23 أفريل، بينما برمجت مقابلات الإياب يوم 30 أفريل، بمشاركة اتحاد الجزائر الذي سيواجه الجيش الملكي المغربي.