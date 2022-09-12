حكام المونديال في الملاعب أسبوعيا تحضيرا لموعد قطر

الرباعي الدولي يجرون الثلاثاء اختبارات "كوبر"

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن الحكام الدوليين الجزائريين الذين سيشاركون في مونديال قطر ستسند لهم أسبوعيا مباريات البطولة المحترفة الأولى إلى غاية التنقل إلى قطر للمشاركة في المونديال المقرر في الفترة ما بين في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبلين.

وفي هذا السياق، قال حكم دولي سابق لـ”الشروق”: “حسب رأيي المتواضع، فإن الثلاثي الجزائري غربال، قوراري واتشعلي الذين سيشاركون في المونديال القطري، لا بد أن يعاملوا معاملة خاصة، حيث من المؤكد أن تسند لهم أسبوعيا لقاءات المحترف الأول، حتى يدخلوا المونديال وفي “أرجلهم” عدد كبير من اللقاءات”، مضيفا: “أنا بعيد عن لجنة التحكيم التي يشرف عليها الثنائي مجيبة وحيمودي لكني سمعت أن الثلاثي الدولي لن يغيب عن لقاءات البطولة وستسند لهم كل اللقاءات الصعبة والتي تمكنهم من التحضير الجيد للعرس العالمي”.

محدثنا قال إن الحكام المشاركين في المونديال، وابن مدينة بجاية لحلو بن براهم أدوا بامتياز السوبر الإفريقي الذي لعب السبت الماضي بين نهضة بركان والوداد البيضاوي المغربيين، أين نالوا الثناء والتقدير من مسؤولي الكاف، حيث كانوا في المستوى بشهادة كل الحكام الدوليين أخرهم الحكم الدولي السوري السابق جمال الشريف الذي اعتبر أن غربال وطاقمه كانوا في المستوى.

وكانت اللجنة الفنية الخاصة بحكام المونديال عقدت بين فترتي 31 ماي و22 جوالي حوالي ثلاث ندوات لإعداد وتحضير 36 حكماً و69 حكماً مساعداً و24 حكماً لغرفة الفيديو من جميع الاتحادات القارية، والذين اختيروا لقيادة مباريات بطولة مونديال 2022، من بينهم الثلاثي الجزائري، وشهدت هذه الندوات التي استمرت لمدة ثلاث أيام اجتماع الحكام في الباراغواي والدوحة ومدريد، بمشاركة الثلاثي الجزائري، هذه التربصات كانت تحت قيادة، بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وماسيمو بوزاكا، مدير التحكيم في فيفا.

وعلمت “الشروق” أن الثلاثي المشارك في المونديال القطري والحكم لحلو بن براهم سيجرون اليوم صباحا اختبارات “كوبر'”، مثلما تقتضيه القوانين، وهذا حسب الاتفاق الذي تم بين الحكام ولجنة التحكيم، حتى يكونوا مثلا يقتدى به من طرف كل الحكام.