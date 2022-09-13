حكام المونديال وبن براهم ينجحون واتشعلي في طريقه إلى الاعتزال

أربعة منهم يفشلون في الاختبارات ومشروع مع "السيدات"

اجتاز، الثلاثاء، بنجاح الحكام الدوليون مصطفى غربال، مقران قوراري، وعبد الحق اتشعلي ولحلو بن براهم اختبارات “كوبر” السنوية التي جرت بالملحق الأولمبي 5 جويلية بمشاركة 28 حكما.

نظمت الثلاثاء اللجنة المركزية للتحكيم، التي يترأسها الثنائي جمال حيمودي ورشيد مجيبة، اختبارات “كوبر” السنوية، حيث نجح الحكام الدوليين المشاركين في المونديال الثلاثي غربال، قوراري واتشعلي، بالإضافة إلى الدولي لحلو بن براهم، في وقت فشل أربع حكام في اجتياز هذه الاختبارات، وبالتالي، فإنهم لن يتمكنوا من إدارة لقاءات الذهاب من البطولة المحترفة الأولى والثانية، على أن يعيدوا هذه الاختبارات مع بداية مرحلة العودة، مثلما أكده مصدر “تحكيمي للشروق”، بحسب ما تنص عليه القوانين السارية المفعول.

وبحسب نفس المصدر، فإن الاختبارات جرت في أحسن الظروف وسيتم تعيين الحكام الناجحون في قادم الجولات، مصدرنا أضاف أن الثلاثي الدولي سيبقى في الميادين إلى غاية مغادرتهم الجزائر للمشاركة في المونديال مثلما أكدته الشروق في عدد أمس أما بن براهم سيعود إلى الميادين بداية من الجولة الرابعة المقررة الجمعة والسبت.

وحسب موقع الفيفا فإن الهيئة الدولية برمجت تربصا لكل حكام مونديال قطر بواسطة تقنية التحاضر عن بعد بمشاركة الثلاثي الجزائري غربال اتشعلي، وقوراري، لتلقي أخر التوجيهات قبل شهرين من انطلاق المونديال، التقنية سينشطها الدولي الإيطالي السابق كولينا.

وخلال اختبارات كوبر التي جرت أمس بملحق 5 جويلية، تحدث مجيبة وحيمودي مع عبد الحق اتشعلي المتألق والذي سيدير ثالث مونديال له بقطر، عن احتمال اعتزاله التحكيم من عدمه مؤكدين له أنه “إن أراد البقاء في سلك التحكيم، فإنه باق ولا أحد يستطيع أن يجبره على المغادرة خاصة وأنه كان في المستوى طوال مشواره التحكيمي.

ومن المنتظر، بحسب مصدر “الشروق”، أن يتخذ اتشعلي القرار المناسب في الأيام القادمة، حيث سيراسل لجنة التحكيم متخذا قراراه النهائي، نفس المصدر أكد أن ابن مدينة تلمسان في طريقه إلى اعتزال التحكيم خاصة وأنه شرف الصافرة الجزائرية لعديد السنوات، حيث تواجد في كل منافسات الكاف والفيفا، وأن الأبواب مفتوحة أمامه للتواجد في لجنة التحكيم…مصدرنا أكد أنه سيتم تكريمه نفسه رفقة الحكم عبيد شارف بإدارة لقاء كروي كبير سواء محليا أم دوليا نظير ما قدماه للتحكيم الجزائري.

وفي نفس الإطار علمت “الشروق” من مصادر أخرى أن لجنة التحكيم الحالية تولي اهتماما كبيرا للتحكيم النسوي وأعطائه الفرصة لإثبات قدراته محليا قاريا ودوليا، حيث سيتم تعيين الحكمات وخاصة اللواتي يحزن على الشارة الدولية عثمان لمياء، محات غادة، وهاب أسماء فريال، وكماد سارة، حيث ستعمل لجنة التحكيم على تعيينهن في لقاءات القسمين الأول والثاني وفي فئة أقل من 21 سنة وتحضيرهن لكأس إفريقيا للسيدات المقررة بالمغرب سنة 2024 إضافة إلى اللقاءات الإقصائية التي تشرف عليها الكاف والفيفا.