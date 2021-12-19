حكام عرب يهنئون الجزائر بالتتويج بالكأس العربية

هنأ قادة عرب، مساء السبت، الجزائر، بمناسبة فوز “محاربي الصحراء” بكأس العرب 2021 في قطر.

وبعث أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، برقيى تهنئة إلى الرئيسَ عبد المجيد تبون، عقب فوز المنتخب الجزائري بالبطولة العربية لأول مرة في تاريخه، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

كما بارك أمير قطر المنتخب الوطني على فوزه المستحق بكأس العرب 2021، وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر “أبارك للمنتخب الجزائري فوزه المستحق بكأس العرب 2021. كانت بطولة مميزة عكست تطور الكرة العربية، ونتطلّع للقائكم العام القادم في كأس العالم 2022 …”.

أما نائب رئيس دولة الإمارات العربية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فقد غرّد مُهنئاً المنتخب الجزائري بالفوز، والمنتخب التونسي بأدائه البطولي قائلا “ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة..”.

وأضاف: “ومبروك لتونس أداءهم البطولي ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة والذي عزز ثقة العالم بقدراتهم استعداداً لكأس العالم في 2022 ألف مبروك لكل العرب اجتماعهم في بطولة جمعت الشعوب وأفرحت الجميع”.

وبدوره هنأ الرئيس التونسي، قيس سعيد الجزائر بفوزها ضذ منتخب بلاده، حسبما أفاد به بيان للرئاسة التونسية.

وحسب بيان للرئاسة: “اتصل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء اليوم السبت 18 ديسمبر 2021، بكل من وزير الشباب والرياضة ومدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، وأكد رئيس الجمهورية على أن الأهم من النتائج هي الروح الانتصارية العالية والعطاء المتميز للاعبين طيلة المباراة”.

وتابع: “وأثنى رئيس الدولة على الصور التاريخية التي عكست الروح الأخوية التي سادت بين المشجعين في المدارج وبين اللاعبين في الميدان، كما أعرب عن تقديره للعمل الذي قام به الفريق الوطني للوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة في كأس العرب”.