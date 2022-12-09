حكايات المونديال.. عندما تلعب الأمم وتفوز ألمانيا

في خزائنها أربع كؤوس

لا تلتفتوا كثيرا إلى مونديال 2018 في روسيا، فقد كانت نتائج ألمانيا من أخطاء مدربها، ولا تلتفتوا كثيرا إلى نتائج ألمانيا في مونديال 2022 في قطر، فقد جاءت نتائجها بحسب هفوات السياسيين، فجاء غلق الأفواه مع غلق الكثير من القنوات، التي كانت تقول بأن لا مستحيل مع ألمانيا، وبأنها لا تقهر وغيرها من الأسطوانات، ولكن لا أحد بإمكانه أن يمّس بالتاريخ العريق لأمة كروية بدأت تتنفس كؤوس العالم في سنة 1954 ووصلت إلى غاية 2014، بمنتخب ونجوم وبتنظيم التظاهرة في سنتي 1974 و2006.

عندما وضع مونديال 1990 في إيطاليا أوزاره، قال الهداف الإنجليزي لاري لاينيكير قولته الشهيرة: كرة القدم بسيطة جدا 22 لاعبا يجرون خلف الكرة وفريق واحد يفوز هو ألمانيا، وفعلا مرّ مونديال 1990 كواحدة من أسوإ النسخ الكروية، فحتى إيطاليا التي استضافت الدورة أدت مونديالا باهتا، وغاب النجوم بسبب تقدم مارادونا في السن، عن صنع الفرجة، إلى درجة أن الكامروني روجي ميلا الذي بلغ سن الـ 38 كان نجم المونديال، وكانت مباراة الافتتاح بين الأرجنتين والكامرون من أكثر المباريات إثارة، حيث عجز مارادونا أمام الكهل روجي ميلا، برغم طرد الحكم للاعبين هما كانا بييك وماسينغ، ومع ذلك حلق أومام بييك بالكامرون عاليا بهدف قاتل في الدقيقة 75.

حققت إيطاليا في الفوج الأول تأهلا من ثلاثة انتصارات، سجل خلالها سكيلاتشي هدفين وبرز باجيو بهدف تحفة أمام النمسا، ولحقت بها تشيكوسلوفاكيا في المركز الثاني، وفي الفوج الثاني قاد الكاميرون الترتيب، ولكنه خسر في اللقاء الأخير برباعية كاملة أمام الاتحاد السوفياتي، الذي ترك التأهل لصالح رومانيا والأرجنتين، وطبعا الكامرون، وأحدثت كوستاريكا مفاجأة بمرافقتها للبرازيل، على حساب أسكتلندا والسويد، واقتطع الثلاثي ألمانيا ويوغوسلافيا وكولومبيا بطاقات التأهل في الفوج الرابع، وغادرت الإمارات العربية البطولة بعد ثلاث هزائم، استهلتها بثنائية نظيفة أمام كولومبيا وخماسية من الألمان ورباعية من يوغوسلافيا، ردت فيها بهدف في كل مباراة، وتبعتها كوريا الجنوبية في الخروج من دون أن تسجل أي نقطة أمام الثلاثي المتأهل من الفوج الخامس إسبانيا وبلجيكا وأوروغواي، وأضاعت مصر فرصتها في تحقيق التأهل وأول فوز، إذ خسرت بهدف أمام إنجلترا، وتعادلت سلبيا أمام إيرلندا الجنوبية وبهدف لكل فريق أمام هولندا سجل خلالها مجدي عبد الغني هدف مصر الوحيد من ضربة جزاء.

لم تغب ألمانيا عن المونديال إلا في نسختين الأولى في سنة 1930 حيث لم توجه لها الدعوة للمشاركة وفي سنة 1950 لأنها كانت معاقبة من العالم، بسبب ما اقترفه حزبها النازي من كوارث إنسانية، لكنها عادت بعد ذلك وجمعت أربعة ألقاب عالمية، والأكيد أن ألمانيا ستعود في القريب العاجل، ليس من أجل المشاركة وإنما من أجل المنافسة والفوز بالألقاب.