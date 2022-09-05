حكمان يمثلان الثلاثاء أمام لجنة التحكيم للدفاع عن قرارهما المؤثر

بسبب الأخطاء التحكيمية في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى

يمثل، صبيحة الثلاثاء، بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ثلاثة حكام، اثنان منهم ارتكبا أخطاء أثرت بطريقة أو بأخرى على النتيجة النهائية للقاءات، وحكم آخر، بسبب صورة نشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال مصدر مؤكد لـ”الشروق” إن حكم مباراة الجولة الثانية التي لعبت الخميس الماضي بين شبيبة القبائل المنهزم في عقر داره أمام شباب قسنطينة، السيد علي نادر، تم استدعاؤه من طرف لجنة التحكيم، بعد أن تأكد حرمانه فريق شبيبة القبائل من ضربة جزاء أثرت على النتيجة النهائية للمباراة، حيث قال حكم دولي سابق لـ”الشروق”: “نادر أدى مباراة في المستوى ونال التهنئة من الجميع، لكنه لم يحتسب ضربة جزاء حقيقية أثرت على النتيجة النهائية للمقابلة… أظن أن وضعيته فوق الميدان لم تسمح له بمشاهدة اللقطة جيدا”، مضيفا أن نادر قيمة ثابتة وحكم صاحب تجربة كبيرة، لكن الخطأ الذي ارتكبه كان جسيما، لذلك، يتوجب الاستماع إلى تعليقه على اللقطة.

الحكم الرابع لمباراة خنشلة اتحاد العاصمة يدافع عن نفسه بسبب “الصورة المسربة”

الحكم الثاني الذي سيتم الاستماع إليه اليوم، هو الحكم الدولي عبد الرزاق أعراب، الذي هو أيضا تغاضى عن ضربة جزاء لصالح مولودية وهران في الجولة الثانية من الرابطة المحترفة في اللقاء الذي جمع بين الحمراوة ونجم مقرة، الذي انتهى بنتيجة سلبية، حيث اعتبر كل المتتبعين أن تغاضيه عن ضربة الجزاء أثر على النتيجة النهائية للقاء… حيث أكد حكم دولي سابق لـ”الشروق”: “الحكم الدولي أعراب كان هو أيضا بشهادة الجميع في المستوى، لكن عدم احتسابه ضربة الجزاء أثر على النتيجة النهائية للمباراة… ويتوجب أيضا الاستماع إليه ومعرفة السبب الذي جعله لا يحتسب ضربة الجزاء التي لم توضحها جيدا كاميرا التلفزيون الجزائري التي ستعتمد عليها لجنة التحكيم”.

الحكم الثالث الذي سينزل ضيفا على لجنة حيمودي ومجيبة هو ابن مدينة باتنة، دعاس أحمد، الذي كان حكما رابعا في لقاء اتحاد خنشلة واتحاد العاصمة، حيث أظهرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم كان “نائما” لفترة قصيرة، غير أن مصدر “الشروق” أكد حيثيات تلك الصورة المسربة التي هي تصفية حسابات من أجل زعزعة اللجنة التي تسير التحكيم… مصدر “الشروقّ، أكد أن ابن مدينة باتنة الحكم أحمد دعاس الذي نال شارة حكم فدرالي الموسم الماضي فقط رفقة بعض الحكام على غرار المتألق ثوابتي يشهد له الجميع بالكفاءة، والنزاهة، بدليل أنه كان حكما في البطولة البولونية لمدة خمس سنوات… وأدى دوره في مباراة خنشلة واتحاد العاصمة على أكمل وجه، غير أن الصورة التي نشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسربت بطريقة “مشبوهة”، مردها إلى أحد المصورين “سامحه الله”، الذي أخذ مجموعة من الصور المتتالية، التي أظهرت أن الحكم كان نائما، غير أن ذلك غير صحيح، لأنه من المستحيل أن ينام أي حكم في لقاء بين الصاعد الجديد وضيفه صاحب التجربة وبتواجد الحكم الدولي مصطفى غربال… ناشرو تلك الصورة أرادوا زرع البلبلة وخلق مشاكل للجنة الحالية للتحكيم التي بدأت عملها وهي بصدد إعطاء الفرصة لكل الحكام من أجل إثبات جدارتهم خلال الموسم الكروي الحالي.

علما أن لجنة التحكيم عينت أمس حكام المباراتين المقدمتين من الجولة الثالثة من الرابطة المحترفة الأولى، حيث أسندت مهمة إدارة مهمة لقاء اتحاد العاصمة وشبيبة القبائل إلى الحكم نبيل بوخالفة بمساعدة زرهوني أكرم وبن سلامة ياسين وعزرين يانس حكما رابعا، في حين سيدير مباراة شباب بلوزداد مولودية وهران الحكم ميلية محمد الطاهر، ويساعده بوزيت حمزة وبن حمودة محمد لمين ومالك ايت أعمر حكما رابعا.