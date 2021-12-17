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رياضة

حكم ألماني لإدارة نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس

سليم.ع
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حكم ألماني لإدارة نهائي كأس العرب بين الجزائر وتونس
ح.م
الحكم الألماني دانيال سيبرت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تعيين الحكم الألماني دانيال سيبرت لإدارة مباراة نهائي كأس العرب، التي تجمع بين المنتخبين الجزائري والتونسي.

ويساعد سيبرت كل من رافائيل فولتين وكريستيان جيتلمان ومات كونجر حكما رابعا، وكريستيان دينغر حكما لـتقنية “الفار”

وسبق للألماني سيبرت وأن أدار مباراتين لتونس في كأس العرب الجارية، حيث كان حكما لمباراة دور المجموعات التي فاز فيها منتخب تونس على الإمارات بهدف دون رد، وأدار مباراة تونس أمام عمان في ربع النهائي، التي انتهت لنسور قرطاج بهدفين مقابل هدف واحد.

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