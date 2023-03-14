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حكم إسباني سابق يفجر قنبلة مدوية حول ريال مدريد

عمر سلامي
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حكم إسباني سابق يفجر قنبلة مدوية حول ريال مدريد
أرشيف
إيتورالدي غونزاليس

فجّر الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس قنبلة مدوية، بإعلانه عن تعرضه لضغوط من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عقب مباراة جمعت النادي بديبورتيفو لاكورونيا موسم 2010- 2011.

وكشف الحكم الإسباني السابق أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أراد حبسه في غرفة منفصلة داخل ملعب سانتياغو برنابيو للضغط على قراراته.

وأوضح غونزاليس في مقابلة مع راديو “كادينا سير” أن رئيس ريال مدريد انفرد به جانبا بعد المباراة وضغط عليه، وطلب منه أن يصفر لفريق العاصمة الإسبانية مثلما يفعل مع برشلونة.

وذكرت التقارير الصحافية أن الحكم الإسباني السابق دخل في حرب مفتوحة مع قناة ريال مدريد الرسمية بعد تصريحاته، حيث بثت القناة تقريرا مدته 4 دقائق، استعرضت خلاله الأخطاء التي ارتكبها ضد ريال مدريد أثناء مسيرته.

وقالت قناة ريال مدريد الرسمية: هذا هو إيتورالدي غونزاليس، الحكم الذي خلع قناعه أخيرا، وهو الآن مكرّس لمهاجمة ريال مدريد من قبل وسائل الإعلام.

واتهم القضاء الإسباني في وقت سابق نادي برشلونة ورئيسين سابقَين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـالفساد، إساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا.

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