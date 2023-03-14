حكم إسباني سابق يفجر قنبلة مدوية حول ريال مدريد
فجّر الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس قنبلة مدوية، بإعلانه عن تعرضه لضغوط من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عقب مباراة جمعت النادي بديبورتيفو لاكورونيا موسم 2010- 2011.
وكشف الحكم الإسباني السابق أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد أراد حبسه في غرفة منفصلة داخل ملعب سانتياغو برنابيو للضغط على قراراته.
وأوضح غونزاليس في مقابلة مع راديو “كادينا سير” أن رئيس ريال مدريد انفرد به جانبا بعد المباراة وضغط عليه، وطلب منه أن يصفر لفريق العاصمة الإسبانية مثلما يفعل مع برشلونة.
🚨 Iturralde: “El Comité Técnico de Árbitros solo designa los árbitros de Copa”
🗣️ “Los árbitros de Liga son designados por un miembro de la Liga, por uno que es de consenso y por uno del CTA”
Vía @carrusel pic.twitter.com/rHU7j5X7PI
— EL 10 DEL BARÇA (@10delBarca) March 13, 2023
وذكرت التقارير الصحافية أن الحكم الإسباني السابق دخل في حرب مفتوحة مع قناة ريال مدريد الرسمية بعد تصريحاته، حيث بثت القناة تقريرا مدته 4 دقائق، استعرضت خلاله الأخطاء التي ارتكبها ضد ريال مدريد أثناء مسيرته.
وقالت قناة ريال مدريد الرسمية: هذا هو إيتورالدي غونزاليس، الحكم الذي خلع قناعه أخيرا، وهو الآن مكرّس لمهاجمة ريال مدريد من قبل وسائل الإعلام.
واتهم القضاء الإسباني في وقت سابق نادي برشلونة ورئيسين سابقَين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـالفساد، إساءة الأمانة وتزوير سجلات تجارية في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا.