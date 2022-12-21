حكم إفريقي مُثير للجدل يعتزل

أعضاء الجهاز الفني لِمنتخب تونس يحتجّون على الحكم جاني سيكازوي في"كان" 2022.

قرّر الحكم الزامبي المُثير للجدل جاني سيكازوي اعتزال المهنة، بعد مشاركته في منافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وذكرت تقارير صحفية زامبية صادرة، الأربعاء، أن سيكازوي (43 سنة) وضع حدّا لِمسيرته في نشاط التحكيم.

وحاز سيكازوي الشارة الدولية لـ “الفيفا” عام 2010، فشارك في عدّة تظاهرات كروية كبيرة، أبرزها مونديال 2018 و2022.

وأثار سيكازوي الجدل في كأس أمم إفريقيا نسخة الكاميرون 2022، لمّا أنهى مباراة تونس ومالي قبل الآوان في الدقيقة الـ 85، وتحجّج فيما بعد بِمعاناته من لفح الشمس ودخوله إلى المستشفى للعلاج.

وعلى مستوى المنتخب الوطني الجزائري، انحاز الحكم الزامبي إلى البوركينابيين ومنحهم ركلتَي جزاء داخل القواعد، إحداها تصدّى لها الحارس رايس وهاب مبولحي، في مباراة ذهاب الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2014.

وتخلّلت الفترتَين في أواخر سنة 2018، معاقبة “الكاف” للحكم جاني سيكازوي بِالإبعاد، بعد أن لاحقته تهم تورّطه في ترتيب نتيجة إحدى المقابلات الرّسمية التي تُشرف عليها. قبل أن تُعيد له الاعتبار لاحقا.