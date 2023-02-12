حكم إيطالي يتعرّض لِأمر “نادر” في عالم كرة القدم

تعرّض حكم مباراة في البطولة الإيطالية للدرجة الرابعة، الأحد، إلى أمر “نادر” في عالم كرة القدم.

حدث ذلك خلال مباراة نادي براتو والضّيف فريق جاني إرمينيو، لُعبت بِرسم الجولة الـ 27 عن الفوج الرّابع.

وتعرّض حكم السّاحة دافيدي مارتينا إلى إصابة عضلية، وبعد إسعافه طبّيا، قرّر إيقاف المباراة في الدقيقة الـ 32، لِعدم استطاعته مواصلة الإشراف على إدارتها، كما ذكرته تقارير صحفية محلّية. مع الإشارة إلى أن الفريقَين كانا مُتعادلَين لحظة افتراقهما.

وقبل هذه المباراة، كان فريق جاني إرمينيو يتصدّر لائحة الترتيب بِرصيد 53 نقطة، ويشغل نادي براتو المركز الـ 15 بِمجموع 32 نقطة.