حكم المباراة الإفريقية لِشبيبة القبائل

عيّنت “الكاف” طاقم تحكيم مباراة فريق شبيبة القبائل ومضيفه فريق بيبياني غولد ستارز الغاني.

وتُجرى هذه المباراة بِالعاصمة الغانية أكرا عصر السبت المقبل، لِحساب ذهاب الدور الأول من عمر منافسة رابطة أبطال إفريقيا نسخة 2025-2026.

وينتمي الثلاثي إلى البورندي، وتمثّلت الأسماء في: حكم الساحة جورج غاتوغاتو، ومساعدَيه إيميري نيونغابو وأوليفيي نيبونغورا.

ويبلغ الحكم جورج غاتوغاتو من العمر 37 سنة، ونال الشارة الدولية لـ “الفيفا” في عام 2015.

ويُشير تاريخ الـ 3 من ديسمبر 2023، إلى موعد آخر مباراة أدارها الحكم البورندي جورج غاتوغاتو، وكان أحد طرفَيها جزائريا. وحينها فاز اتحاد العاصمة خارج القواعد (0-2) على سوبر سبورت الجنوب إفريقي. بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِمسابقة كأس “الكاف”.