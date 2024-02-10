حكم براءة جديد لـ”سايبام” في قضية منذ 2010

يتعلق بمشروع أنبوب الغاز "جي. كا 3" الذي يصل الطارف

حصلت شركة “سايبام” الإيطالية على حكم براءة جديد على علاقة بقضية كانت محل اتهام فيها بالجزائر منذ 2010، وتحديدا في مشروع أنبوب الغاز “جي.كا 3” الذي يربط شرق البلاد بكدية الدراوش بولاية الطارف على مسافة 350 كيلومتر، لتحصل بذلك على البراءة الثانية من أصل 3 ملفات كانت متابعة فيها.

وذكر بيان لشركة “سايبام” الإيطالية، نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة، قد أصدرت الخميس 8 فيفري 2024، بالبراءة الكلمة لفرع الشركة بالجزائر المسماة سايبام كونتراكتينغ الجيري Saipem Contracting Algérie S.p.a، في القضية الجنائية المسماة سوناطراك 1 الجارية منذ 2010 والمتعلقة بالطريقة التي حصلت عليها الشركة على صفقة مشروع “جي.كا 3” في 2009.

وأشار البيان إلى أن النص المتعلق بحكم البراءة الجديد ودوافع هذا القرار ستكون متاحة وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها في التنظيم الجزائري المحلي المعمول به.

ويعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه في صالح الشركة الإيطالية للهندسة والمنشآت الطاقوية الكبرى سايبام، في أقل من شهر، بعد قرار صدر منتصف الشهر الماضي، تمثل في رفض المحكمة العليا الجزائرية طعنا بالنقض ضد حكم بالبراءة في حقها، صادر عن محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، في قضية مشروع رود النص (QH) الذي كانت قد حصلت عليه عام 2008.

وقالت “سايبام” حينها إنها “تلقت بارتياح خبر تبرئتها من طرف المحكمة العليا الجزائرية”، مشيرة إلى أنه بعد البيان الصادر في 19 جانفي و16 أفريل 2023، تعلم الشركة أنه بعد الطعون المقدمة من بعض الأطراف الأخرى (المعنية بالقضية)، قضت المحكمة العليا الجزائرية في الدعوى الجنائية المرفوعة في ديسمبر 2022 ضد شركة “سايبام” فيما يتعلق بمشاركتها في مناقصة أطلقت عام 2008 لتقديم عروض للدراسات التنافسية المتعلقة بمشروع رود النص QH بالجزائر.

وأضاف المصدر “وفقا للجزء التنفيذي من القرار، كما تمت قراءته في جلسة الاستماع وتم إرساله إلى شركة سايبام من قبل محاميها المحليين (في الجزائر)، فإن المحكمة العليا، بعد أن رفضت جميع الطعون، أكدت نهائيا تبرئة الشركة التي أصدرتها محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة بتاريخ 16 أفريل 2023”.

وما تزال قضية أخرى اتهمت فيها الشركة الإيطالية بين أيدي القضاء الجزائري ويتعلق الأمر بمشروع مركب الغاز الطبيعي المسال “جي.أن.أل. 3” بأرزيو بولاية وهران.