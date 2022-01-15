حكم جزائري يطرد لاعبا غانيا بعد نهاية المباراة

طرد حكم الساحة الجزائري لحلو بن ابراهم سهرة الجمعة، اللاعب الغاني بنيامين تيته بعد دقيقة من نهاية مباراة منتخبه الوطني والمنافس الغابوني.

وأدار حكم الساحة الجزائري لحلو بن ابراهم رفقة زميلَين مساعدَين من السودان وبوركينا فاسو، مباراة منتخبَي غانا والغابون، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا، بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وبادرت غانا بِالتسجيل في الدقيقة الـ 18، بِواسطة المهاجم أندري أيو. وعادت الغابون من بعيد، وعادلت الكفّة قبل دقيقتَين من نهاية المباراة، عن طريق متوسط الميدان جيم ألفيناه. وهي الحصيلة الختامية للمواجهة.

وكانت غانا قد انهزمت في الجولة الأولى أمام المغرب بِهدف لِصفر، وفازت الغابون على جزر الرأس الأخضر بِالنتيجة ذاتها.

وتوتّرت أعصاب لاعبَي المنتخبَين داخل المستطيل الأخضر بعد نهاية المباراة (90+3)، ووجّه المهاجم الغاني البديل بنيامين تيته لكمة لِمنافسه لاعب الخط الأمامي الغابوني هارون بوبيندزا، فأسقطه أرضا. وهو السلوك العنيف الذي أجبر الحكم لحلو بن ابراهم على إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب بنيامين عند الدقيقة 90+4، كان قد دخل إلى أرضية الميدان بديلا، وبِالضبط في الوقت بدل الضائع (90+1).

وطبّق الحكم الجزائري لحلو بن ابراهم لوائح كرة القدم، التي تسمح له بِاتّخاذ مثل هذا النوع من القرارات “الرّدعية”.

وكان حكم الساحة الفرنسي كليمون توربان سهرة الثاني من ماي الماضي، قد طرد 4 لاعبين بعد إعلانه نهاية مباراة فريق موناكو وضيفه نادي ليون، بِرسم منافسة البطولة المحلية.

وتوتّرت أعصاب لاعبي الفريقَين بعد نهاية المباراة، وهو ما أجبر الحكم توربان على إشهار 4 بطاقات حمراء دفعة واحدة، بعد 3 دقائق من إسدال الستار، ضد لاعبَين من موناكو وآخرَين من ليون.