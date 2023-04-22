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رياضة

حكم جزائري يُشارك في مونديال الأواسط

علي بهلولي
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حكم جزائري يُشارك في مونديال الأواسط
ح.م
الحكم المُساعد عباس أكرم زرهوني

عيّن الاتحاد الدولي لِكرة القدم حكما جزائريا، في قائمة المُشاركين في كأس العالم 2023 لِصنف أقلّ من 20 سنة.

وتحتضن الأرجنتين مونديال الأواسط في فترة ما بين الـ 20 من ماي والـ 11 من جوان المقبلَين.

ووجّهت “الفيفا” دعوة المُشاركة إلى الحكم المُساعد الجزائري عباس أكرم زرهوني

ويملك عباس أكرم زرهوني (34 سنة) الشارة الدولية لـ “الفيفا” منذ عام 2017.

وسبق للحكم المُساعد عباس أكرم زرهوني المشاركة في عدّة تظاهرات رياضية كبيرة، على غرار بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين نسخة الجزائر في جانفي وفيفري الماضيَين، ومباراة منتخبَي تونس وليبيا شهر مارس الماضي، بِرسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

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