حكم جزائري يُشرف على افتتاحية الألعاب الإفريقية

عيّنت “الكاف” حكم الساحة الجزائري لطفي بكواسة، لِإدارة مباراة افتتاح مسابقة كرة القدم في الألعاب الإفريقية.

وتُجرى مسابقة كرة القدم في تظاهرة الألعاب الإفريقية بِغانا، ما بين هذا الجمعة والـ 22 من مارس الحالي. وبِمشاركة ثمانية منتخبات إفريقية تنتمي إلى صنف الأواسط.

وسيُشرف حكم الساحة لطفي بكواسة على إدارة مباراة غانا والكونغو برازافيل، رفقة مُساعدَين له من تونس والبورندي.

وتُجرى المباراة بِغانا، بعد ظهيرة هذا الجمعة.

ويُشير تاريخ الـ 10 من ديسمبر الماضي، إلى موعد آخر مباراة دولية لِحكم الساحة لطفي بكواسة. وحينها تعادل نادي سيخوخون الجنوب إفريقي سلبا مع ضيفه فريق الملعب المالي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

أمّا آخر مباراة لِحكم الساحة لطفي بكواسة في كلّ المنافسات، فيعود تاريخها إلى الـ 10 من فيفري الماضي، وحينها فاز اتحاد بسكرة بـ (2-1) على الزّائر فريق شبيبة الساورة، في مباراة لِحساب الجولة الـ 16 من عمر البطولة الوطنية.