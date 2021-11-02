حكم دولي سابق يدخل غمار الانتخابات المحلية

الحكم رضوان نسيب (الثالث من اليسار) في نهائي كأس الجزائر عام 2015

التحق الرياضيون بِقافلة المترشّحين للانتخابات المحلية، المُقرّر تنظيمها في الـ 27 من نوفمبر الحالي.

وكان أحد الذين انتقلوا مِن الحقل الرياضي إلى المجال السياسي، وترشّحوا للمحلّيات، الحكم الدولي الجزائري السابق في رياضة كرة القدم رضوان نسيب.

وترأّس رضوان نسيب قائمة حزب “تجمّع أمل الجزائر” (تاج)، في انتخابات المجلس الشعبي الولائي لِولاية عنابة.

ويشتغل رضوان نسيب (43 سنة) إطارا في شركة “سيدار”، بِبلدية الحجار التابعة إداريا لِولاية عنابة.

رياضيا، حاز رضوان نسيب الشارة الدولية لـ “الفيفا” ما بين 2015 و2018. كما أدار مقابلات محلّية وقارية.

وسبق لِرضوان نسيب حضور نهائي كأس الجمهورية لِعام 2015، بين فريقَي مولودية بجاية وأمل الأربعاء، في منصب حكم رابع. أمّا آخر مباراة أشرف عليها في منصب حكم ساحة، فيعود تاريخها إلى الـ 9 من أوت الماضي، وجمعت بين فريق وفاق سطيف وضيفه اتحاد بسكرة، في إطار الجولة الـ 35 من عمر البطولة الوطنية للموسم المُنقضي.