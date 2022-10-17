حكم قضائي بتجميد أنشطة المركزية النقابية ببريد الجزائر

لجنة تحضيرية لعقد مؤتمر تجديد النقابة

أصدرت محكمة سيدي أمحمد حكما يقضي بتجميد كافة النشاطات النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، على مستوى مؤسسة بريد الجزائر بشكل مؤقت.

وأفادت مراسلة لمديرية بريد الجزائر، صادرة عن قسم الشؤون القانونية بتاريخ 5 أكتوبر الماضي، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أنه “تبعًا للحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد، القسم الاجتماعي، بتاريخ 21/09/2022، نعلمكم أن المحكمة قد قضت استعجاليا بـ: تجميد جميع النشاطات النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين على مستوى مؤسسة بريد الجزائر، مؤقتا وهذا إلى غاية الفصل النهائي في القضية المرفوعة لدى محكمة الحال.

وأضافت المراسلة أنه بناء على منطوق الحكم، يرجى منكم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة تنفيذا لهذا الحكم، علما أن المراسلة موجهة إلى إطارات مؤسسة بريد الجزائر.

ووفق ما توفر لـ”الشروق” من مصادر نقابية، فإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتزم تشكيل لجنة تحضير لعقد مؤتمر لتجديد نقابة مؤسسة بريد الجزائر، بأعضاء جدد، والاستغناء عن اللجنة السابقة، علما أن عمال المؤسسة بدون شريك اجتماعي منذ 2017.

ومنذ أشهر تأزمت العلاقات بين المركزية النقابية ومؤسسة بريد الجزائر، على خلفية تجديد لجنة المشاركة ونقابة المؤسسة، ووصلت القضية إلى أروقة المحاكم.