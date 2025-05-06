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اقتصاد

حكم قضائي يُفكك شركة “غوغل” الأمريكية

الشروق أونلاين
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حكم قضائي يُفكك شركة “غوغل” الأمريكية

 أصدرت قاضية أمريكية، قرار يقضي بإجبار شركة “غوغل” الأمريكية التابعة لمجموعة “ألفابيت”، على بيع اثنين من أعمالها التي تساعد المواقع الإلكترونية في شراء وبيع وعرض الإعلانات عبر الإنترنت.

وحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، يتوجّب على الشركة بيع منصة التبادل الإعلاني الخاصة بها ” AdX”، على الفور، تليها عملية بيع تدريجي للخدمة التي تساعد المواقع على بيع الإعلانات المعروضة، والمعروفة بخادم إعلانات الناشرين، حسبما قالت وزارة العدل في ملف قضائي قدمته يوم الاثنين، كون الشركة قد احتكرت تلك الأسواق بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة في ملفها إن تطبيق “مجموعة شاملة من الحلول- بما في ذلك بيع الاحتكارات غير القانونية التي حصلت عليها جوجل والمنتجات التي كانت الأدوات الرئيسية لخطة جوجل غير القانونية- ضرورية لإنهاء احتكارات جوجل”.

وفي قضية منفصلة، تسعى وزارة العدل لإجبار وحدة “ألفابت” على بيع متصفح “كروم” الشهير، بسبب احتكار الشركة غير القانوني لخدمات البحث عبر الإنترنت.

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