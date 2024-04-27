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رياضة

حكم كونغولي لإدارة لقاء اتحاد العاصمة وبركان

ع. ع
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حكم كونغولي لإدارة لقاء اتحاد العاصمة وبركان

أسندت  لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إدارة لقاء إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بين اتحاد العاصمة ومضيفه نهضة بركان المغربي إلى الدولي الكونغولي جون جاك ندالا، ويساعده كل من أرسينيو تشادريك مارينغولي كوفي من موزمبيق، وستيفن دانيك مويو موتاسي من الكونغو. فيما سيكون مواطنه ميسي جيسي نكونكو حكما رابعا.

ويلاقي الاتحاد نظيره المغربي، الأحد بالملعب البلدي لبركان، بداية من الساعة الثامنة ليلا، وكانت  لجنة الطعن التابعة للكاف قد رفضت الطعن الذي تقدمت به إدارة اتحاد العاصمة، وسينسحب اتحاد العاصمة من مواجهة إياب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية في حال دخول لاعبي المنافس بقمصان تحمل خريطة وهمية تخرق فيها لوائح الفيفا والكاف.

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