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رياضة

حكم مباراة الجزائر وقطر

علي بهلولي
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حكم مباراة الجزائر وقطر
الحكم البولوني سيمون مارتشينياك يتوسّط براهيمي وقائد منتخب لبنان

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم سهرة الثلاثاء، عن اسم حكم مباراة المنتخب الوطني المحلّي وفريق قطر.

وتُجرى المباراة بِالعاصمة القطرية الدوحة سهرة هذا الأربعاء، في إطار نصف نهائي منافسة كأس العرب 2021.

وأسندت “الفيفا” إلى ثلاثي من بولونيا مهمّة إدارة مباراة محلّي “الخضر” ومنتخب “العنّابي”، يقوده حكم الساحة سيمون مارتشينياك.

وسبق للحكم البولوني سيمون مارتشينياك أن أدار مباراة المنتخب المحلّي الجزائري ومُنافسه اللبناني، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وانتهت لِمصلحة زملاء القائد ومتوسط الميدان ياسين براهيمي بِثنائية نظيفة.

فضلا عن ذلك، أدار الحكم ذاته البالغ من العمر 40 سنة، مباراة قطر والبحرين في دور المجموعات، وانتهت لِمصلحة المنتخب الأوّل بِهدف لِصفر.

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