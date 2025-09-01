حكم مباراة برشلونة ورايو فاليكانو يعترف بخطئه في احتساب ركلة جزاء

أكد لاعب نادي رايو فاليكانو إيسي بالازون بأن الحكم ماتيو بوسيتس اعترف بخطئه في احتساب ركلة جزاء لبرشلونة.

وانتهت مباراة رايو فاليكانو وضيفه برشلونة بالتعادل بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة من “الليغا” الإسبانية.

واحتسب الحكم ماتيو بوسيتس ركلة جزاء مثيرة للجدل بعد تعرض لامين جمال لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وسط احجاج كبير من قبل لاعبي رايو فاليكانو، في ظل تعطل تقنية الفيديو المساعد “الفار”.

ونشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الأحد، تصريحات إيسي بالازون التي التقطتها العدسات أثناء حديثه مع زملائه في طريقهم إلى غرف تبديل الملابس، فقال: “يا شباب، لقد اعترف الحكم بخطئه”.

وردّ عليه أحد اللاعبين قائلاً: “سنقوم بعملنا، ولن نعتمد على الحكام”.

وظهر بالازون بعد المباراة في مقابلة مع “قناة دازن”، ليروي ما يحدث بالضبط، وقال: “كنت أستطيع أن أقول الكثير من الأمور الصادمة، لكنه في النهاية إنسان يخطئ مثل غيره، الغريب أن الأخطاء تتكرر دائماً ضد نفس الفرق.

وأضاف: ” لقد أخبرني الحكم بأنه يعترف بخطئه، وهذا موقف يُسجّل له”.