حكم مغربي مُثير للجدل يمنح 15 إنذارا وبطاقة حمراء!

بات منتخب بوركينا فاسو مساء الأحد، أوّل الفرق التي تحجز مقعدا في الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وفازت بوركيناسو على منتخب الغابون بِواقع ركلات الترجيح (7-6)، بعد انتهاء اللقاء في وقتَيه الأصلي والإضافي بِهدف لِمثله.

واحتضنت مدينة ليمبي الكاميرونية أطوار هذه المباراة، لِحساب ثمن نهائي “كان” 2022.

وبادرت بوركينا فاسو للتسجيل في الدقيقة الـ 28، بِواسطة المهاجم برتران طراوري. بينما أمضى توقيع الغابون متوسط الميدان البوركينابي أداما غيرا ضد مرماه، في الوقت بدل الضائع (90+1).

وأثار حكم الساحة المغربي رضوان جياد الجدل، بعد أن رفض احتساب هدف بِداعي التسلّل للمهاجم الغابوني هارون سالم بوبندزا، في الدقيقة الـ 41.

وأهدرت بوركينا فاسو ركلة جزاء في الدقيقة الـ 18، لمّا ارتطمت كرة برتران طراوري بِعارضة مرمى الحارس الغابوني جون نوال أمونوم. عِلما أن الإعلان عن ركلة جزاء كان أيضا مثيرا للجدل.

وطرد الحكم المدافع الغابوني سيدني أوبيسا في الدقيقة الـ 67، لِجمعه بطاقتَين صفراوَين.

ومنح الحكم المغربي 15 بطاقة صفراء: 9 للغابون و6 لِبوركينا فاسو، وأيضا بطاقة حمراء للمنتخب الأوّل.

وسبق للحكم المغربي رضوان جياد أن أثار الجدل في مباراة كوت ديفوار وغينيا الاستوائية، بِرسم دور المجموعات.

وفي الدور ربع النهائي مساء الـ 29 من جانفي الحالي، تلعب بوركينا فاسو مع الفائز من مباراة نيجيريا وتونس.

وتُجرى مباراة منتخبَي “النسور الممتازة” و”نسور قرطاج”، سهرة الأحد.