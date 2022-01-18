حكم مواجهة الجزائر وكوت ديفوار.. رئيس “الفاف” يردّ

ردّ رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، الثلاثاء، بِخصوص الجدل الذي أُثير حول حكم مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه الإيفواري.

وتُجرى هذه المباراة مساء الخميس المقبل، بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بِالكاميرون.

وقال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم إن هيئته لم تتقدّم بِأيّ شكوى، وتطلب فيها من “الكاف” تغيير حكم مواجهة “الخضر” و”الفيلة”.

واستغرب شرف الدين عمارة في تصريحات إعلامية، أن تتقدّم “الفاف” بِهذا الطلب، والحكم لم يُعيّن بعد!

وأُشيع أن حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو، سيُدير المباراة المصيرية بين الجزائر وكوت ديفوار، وأن “الفاف” طلبت من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين حكم آخر.

وكان حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو قد أساء إدارة مباراة المنتخب الوطني الجزائري ومضيفه البوركينابي (1-1)، بِرسم الجولة الثانية من دور المجموعات لِتصفيات المونديال، في أكتوبر الماضي. وانتقده جمال بلماضي بِشدّة.