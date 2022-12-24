حكم نهائي المونديال يرد على الفرنسيين

دافع الحكم البولندي سيمون مارسينياك، الذي أدار نهائي مونديال قطر، عن قراراته وردّ على الفرنسيين، الذين اتهموه بمحاباة الأرجنتين على حساب الديوك.

وقال مارسينياك أن جميع قراراته كانت طبيعية ولم يرتكب أي أخطاء مؤثرة على نتيجة المباراة، وأضاف إن الفرنسيين يبالغون في اتهاماتهم له.

وتابع الحكم البولندي: “بالنسبة لاحتساب الهدف الثالث للأرجنتين، ما هو التأثير الذي تسببه اللاعبون البدلاء حين تجاوزوا حدود الملعب للاحتفال بالهدف قبل دخول الكرة للشباك؟.. الفرنسيون يبالغون كثيرا”.

وواصل الحكم مارسينياك، حديثه في رده على إدعاءات الفرنسيين: “لقد نسيت الصحف الفرنسية دراسة القوانين، كذلك لم يتحدث أحد عن هدف مبابي الذي سجله في وقت كان يوجد فيه 7 لاعبين من مقاعد البدلاء داخل أرضية الملعب”.

وكان الحكم البولندي قد تلقى الإشادة من الإيطالي كولينا، رئيس لجنة الحكام في “فيفا”، حيث قال: ” لقد كان أقوى من التكنولوجيا، اتخذ قرارات في الميدان كانت دقيقة وجيدة بشكل لا يصدق”.

للإشارة فقد وقع أكثر من 200 ألف فرنسي على عريضة موجهة للاتحاد الدولي لكرة القدم، تدّعي تعرض منتخبهم للظلم وتطالب بإعادة المباراة النهائية لكأس العالم.