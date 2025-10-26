حكم نهائي بـ20 سنة لنجل رئيس حكومة سابق

عن ملف التخابر وتسريب دفتر شروط.. المحكمة العليا تصدر قرارها:

7 سنوات لإطار بـ”الجوية الجزائرية” و 3 سنوات لمضيفة طيران

رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض الذي تقدم به “وليد.ب”، نجل رئيس حكومة سابق، وجميع المتهمين المدانين في ملف الفساد المتعلق بـ”التخابر مع عملاء مخابرات دولة أجنبية، من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي الجزائري أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، في ملف صفقة شراء الطائرات”.

وفي التفاصيل التي بحوزة “الشروق”، فقد أصدرت المحكمة العليا قرارها القاضي برفض جميع الطعون بالنقض المقدمة من طرف المتهمين في ملف الفساد وعلى رأسهم المتهم الرئيسي “وليد.ب”، وهو نجل رئيس حكومة سابق، رفقة نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات بشركة “الخطوط الجوية الجزائرية” “ح. و” ومن معهم .

بعد رفض الطعن بالنقض، فقد أصبحت الأحكام نهائية في حق جميع المتهمين، القاضية بإدانة نجل رئيس الحكومة السابق “ب.و” بـ20 سنة سجنا نافذا، كما أدانت نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات بشركة “الخطوط الجوية الجزائرية” “ح. و” بـ7 سنوات نافذة، فيما خفضّت من العقوبة المسلطة ضد مضيفة طيران بنفس الشركة “ب.ح” من 7 سنوات نافذة إلى 3 سنوات نافذة.

وقد توبع المتهم الرئيسي في ملف الحال “وليد.ب” بتهم ثقيلة وخطيرة، تتعلق بجناية الخيانة وإجراء اتصالات مع عملاء مخابرات دولة أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري أو الدبلوماسي الجزائري أو بمصالحها الاقتصادية الجوهرية، تبييض الأموال وذلك باكتساب ممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص في وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية مع الاعتياد، تهمة تمويل أعمال إرهابية، وعْد موظف بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر من أجل أداء عمل يدخل ضمن واجباته المهنية وتهمة التمويل الخفي لحزب سياسي.

في حين وجهت لعضو لجنة الصفقات بشركة “الخطوط الجوية الجزائرية” “ب.و” جنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا، من خلال أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة، إلى جانب منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، وتهمة إطلاع الغير بمقابل على معلومة أو وثيقة مصنفة طبقا للمادة 33 من القانون 21 ـ 09 وتهمة محاولة قبض منفعة مهما كان نوعها بصفة مباشرة بمناسبة تحضير صفقة.

ومعلوم أن وقائع ملف الحال فجرتها مصالح المركز العملياتي للبحث والتحريات للمديرية العامة لمكافحة التخريب، والتي أسفرت عن وقائع فساد أخرى خلال الفحص الدقيق لشريحة الهاتف النقال للمتهم الرئيسي، تتعلق بتسريب مضيفة طيران دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة للمتهم، حيث توسطت له عند عضو بلجنة الصفقات بشركة “الخطوط الجوية الجزائرية” المدعو “ب.و”، المتابعين هما كذلك في ملف الحال.