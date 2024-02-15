حكم نهائي “كان” كوت ديفوار يكشف عن حلمه

قال الحكم الموريتاني دحان بيده الذي أدار المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا بين كوت ديفوار ونيجيريا، إن حلمه هو إدارة نهائي كأس العالم.

وتحدث بيده، في اتصال مع قناة “صدى البلد”، عن مشواره في “كان” كوت ديفوار، وطموحه: ” كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار كانت من أنجح الدورات على مستوى التحكيم، وطموح كل حكم متواجد بـ”الكان” كان إدارة المباراة النهائية”.

وأضاف: ” أنا أو أي أحد من زملائي الحكام نطمح لإدارة نهائي كأس العالم”.

وتابع الحكم الموريتاني: ” أستعد للمباراة مثلما يستعد اللاعب، هناك لجنة خلال البطولة تقوم بتقييم كل مواجهة وكل منتخب وهذا يساعدنا كثيرا مثلما يجهز المدرب لاعبيه لأي سيناريو خلال اللقاء”.