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حكومة إسبانيا تدعو أمين عام الجامعة العربية لزيارتها

الشروق أونلاين
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حكومة إسبانيا تدعو أمين عام الجامعة العربية لزيارتها
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الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

شرع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، في زيارة إلى إسبانيا بدعوة من حكومة بيدرو سانشيز، لبحث قضايا دولية وإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وإسبانيا، حسب بيان للجامعة العربية.

وحسب البيان “غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية القاهرة، صباح اليوم 13 سبتمبر الجاري متجهاً إلى العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في زيارة تأتي تلبية للدعوة التي تلقاها من الحكومة الاسبانية في إطار تعميق التعاون مع الحكومة الاسبانية، كون اسبانيا تمثل إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والنشطة على الساحة الدولية”.

وأضاف “صرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن أبو الغيط سيعقد جلسة عمل مع وزير الخارجية الاسباني “خوسيه ألباريس”، من المنتظر ان تشهد تناول عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول العربية وإسبانيا خلال الفترة المقبلة”.

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